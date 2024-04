Isidório Duppa: Assalto no Posto

Ieu parando no posto de gasolina pra ponhar um cinquenton no Monza, aproveitando que non tendo ninguém nas bomba, pelo me nos pra dar uma ida e volta do Capon Fechado, quando só iscuita os tiro!!!!

Um bando de bandido tudo com joana d’arc na cabeça desceron de um altomóvel preto destes parecido com rural, enquanto dois entraron na loja de convivência, otros dois ficaron apontando arma pro lado de fora. Um deles se achegando pro meu lado e já foi dizendo: Isto é um assalto!!!! Ieu res pondendo, sendo um assalto mesmo, onde já se viu gasolina custando mais de 6 Real? Isto é um assalto mesmo!!! Rapaiz enton falando, enton aproveita encher o tanque de graça que ninguém vai per ceber!!!! Sabe que me dando boa idéia mesmo? Os fren tista deron tudo no pé, só es tando ieu na bomba, proque non se aproveitar do assalto e tira um proveito por conta pró pria!!! Enquanto pessoal tava fazendo a limpa no posto iéu aproveitando e pegô manguera e carcô no tanque!!!! E olha o que ieu descubrindo, no tanque do Monza entra 57 litro, se for pra pagar dando uns 350 Real!!!! Quanto que non estando econo mizando com este assalto!!!! De agracecimento, iéu resolveu ca librar os pneu do carro dos ban dido, mas nem bem enfiando no bico do pneu, maguera soltando e só bico ficando, non sendo que invéis de encher, pneu esvazian do que ficando na lona? Quan do os Bandido se chegaron e vendo o Pneu vaziu, só zoiaron pro Monza!!!! Coreron pro Mon za e pediron a chave!!! Desgra cera Mésmo!!! ou ieu entregava ou levava tiro. Ieu deu Chave de fenda que ligando o Monza e o Bandido preguntando: Tem Segredo? Iéu enton falando, de piazon iéu féis estripulia com cabrita!!! Iéles nem derom bola, treparon no Monza e saieron cantando pneu!!!! Ah mas non deu 1 minuto ieu só vendo os bandido correndo a pé e os poli ça tudo atráis deles!!! Foi enton de trais do Monza e iéle estando lá na esquina paradon com as porta aberta, quando foi ligar!!!! Mais nem sinal de pegar!!! Tussia tussia e não pegava de jeito ne nhum,!!! Non sendo que quan do ieu foi encher o tanque ieu acabô enchendo de Alcool??? E o único lá em casa movido a ál cool sou ieu!!! Bem, Pelo menos ieu ganhando tanque cheio do Dono do Posto por ter recupera do os prejuízo do assalto!!!!