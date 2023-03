Isidório Duppa: Auto Estima

Sabe que das véis os colega que estudarom com iéu na escolinha do Capom Fechado aumenton a minha auto estima, Mesmo iéles sendo muito mais rico que iéu!!! quando iéu encontrando iéles na missa e vendo que iéles tom tudo velho, de cabelo branco, pançudo e caiendo nos pedaço ieu se sente um gurizon!! As Menina enton, nem se fale, tudo pelancuda, andando torta e com os cabelo pintado. As conversa sempre som as mesma, quando se pregunta quais as novidade, sempre contom de uma doença nova que aparecendo, umas dor nas anca, travaçón de coluna, bixiga que vazando e os Diabo!!! E os comentário sendo os de sempre, ô Isidório!! Você non fica véio? Tá sempre do mesmo jeito? Iéu respondendo, é claro que ieu estando sempre como fondo, afinal das conta sou ieu que inventado iestas história e tendo o dereito de ter a idade que bem querendo!!! Mas fazendo ansim uma análise mais porfunda, ieu até achando que o que envelhecendo as pessoa sendo as preocupaçón!!! Ieu explicando: as pessoa sempre estando interessada em ter mais coisa na vida, um altomóve mais novo, uma casa mais moderna, andar vestido na moda, se parecer que estando moderno comprando coisa que nem precisando e tudo iésto dando preocupaçón despois tendo que ganhar mais dinheiro pra ficar sustentando. Se compra altomóve novo, tem que pagar uma fortuna e despois vem os imposto caro, seguro que custando os zóio da cara. Ieu com meu Monza nem IPVA pagando mais. Casa Moderna só mesmo pra mostrar pros vizinho que sempre vom querer ter uma casa maior e mais moderna pra non ficar pra trais. Ieu com Minha casa véia, nem se incomodando. Gaston fortuna nos Xópi pra comprar ropa de marca, e ieu também tem as ropa de marca, marca de sangue de porco, marca de remendo, marca de titica de galinha mais servindo pras mesma coisa, non andar pelado. Enton, tendo razón!!! Ieu continuando o mesmo!!! Non tem estas preocupaçón e continua este rapagon viçoso e buniton!!!

Edição n. 1354