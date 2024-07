Isidório Duppa: Casa de Massagens

Desgracéra Mésmo!!! As câimbra na batata da perna voltando com tudo!!! mais ou menos uns 10 ano atrais iéu sofrendo de câimbra!!

Batata da perna ficava ton dura que nem prego entrando, uma dor dos Diabo! Que só resolvendo com meia hora de apalpaçón pra voltar nos normal.

Mais nem dando duas hora de capinada e semeadura que as câimbra vinhon de volta que ieu ficando mais meia hora sentadon no carinho de mon pra dor passar!! Na época quem me curando sendo o Kimura massagista, que fazendo umas massage oriental, com 5 seçón de massage e esticamento, câimbra curando que non voltando mais até hoje!! O problema que Kimura hoje em dia só devendo estar fazendo massage nos santo japoneis no paraiso nipônico!! Ieu preguntando enton no Armazém do Iskapinski se alguém conhecendo algum massagista especialista, que podendo resolver problema. Iskapinski pegando jornal e me mostrando anunço: Casa de Massagens, serviço profissional, atendemos das 18 ás 2 da manhã!! Mais que bem pensado, se atendendo depois das 6 da tarde, as pessoa nem perde dia de trabalho!!! Ieu foi no mesmo dia nesta tal casa de massagens, fazer a primera seçón de massagem, como Kimura fez cinco seçón pra curar a câimbra, enton achando que umas 5 seçón devendo resolver!! Quando se achegando estando na porta um sujeito grandon vestido de preto, já me virando de escosta e foi fazendo massagen nos ombro, nas escosta, na cintura e ieu já foi dizendo: Olha moço, a massagem é só na batata da perna!!! Moço deu risadinha e mandando ieu entrar. Santa Misericórdia!!!! Cheia de gente sentada nos canto, uma rapaziada tomando uns medicamento e umas mocinha bem arumada sentada no sofá, ieu pensando, inda bem que funçonando até as 2 da madrugada, até massagista atender tudo mundo deve levar umas hora de espera!!! Nisso vindo uma mocinha preguntado se vindo pra massage, ieu falando que vindo mesmo e preguntando se iéla que sendo a massagista, Moça dizendo que ieu podendo até escolher, mais iéla sendo profissional e fazendo serviço completo!!!! Zoia, vô te falar uma coisa!!!! Ieu achando que cinco seçón vai ser poco!!!..

Edição n.º 1422