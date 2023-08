Isidório Duppa: Cheque Sem Fundo

Iéu tava mexendo nas gaveta da cômoda pra ver se encontrava a certidon de nascimento pra juntar na papelada da aposentadoria, porque disseron que tendo que ter todos os documentos pessoal, quando ieu vendo um pacotinho fechado!!!

Na hora me deu uma mistura de alegria com réiva!!! Iéra o pacote de cheque sem fundo que ieu recebendo vida toda!!! Alegria porque ieu percurando os cheque sem fundo por toda parte e achando que tinha perdido, mais sempre acontecendo ansim, quando a gente percura alguma coisa sempre acaba achando outra que nem tá percurando!!!

E deu réiva também porque iéu tentando receber os cheque sem fundo e já dando por perdido o dinheiro, enton, se pacote tava perdido e dinheiro dos cheque também, ieu nem me incomodando tanto. De curiosidade ieu foi somar os valor dos cheque, Desgracéra Mésmo!!! Dando mesmo pra se aposentar e se recebesse tudo este dinheron nem precisava ficar virando gaveta pra procurar a certidon de nascimento!!! Sabe de uma coisa? Ieu vai fazer consulta com devogado pra cobrar os cheque sem fundo e se devogado cobrar ansim uma comissón pelo trabaio dele, nem que seje ansim uns 3%, achando que já valendo a pena, afinal das conta, mesmo que os devogado cobrem os zoio da cara achando justo exagerar na comissón de 3%. Foi na cidade no escritório do Dr. Armando Golpi dizendo que em casa ieu tem fortuna em cheque sem fundo e se iéle cobrar os cheque ieu dando uma grande parte pra iéle!!! Afinal das conta, 3% sendo uma grande parte. Os Zoio do devogado brilharon e já foi dizendo pra ieu que iéle fazendo cobrança, indo nas agênça dos banco que os caloteiro tem conta e já vai ameaçando processar o banco porque abriron conta já gente calotera e os banco pra non sujar com a image, pagon os cheque!!! Despois que ieu saiu do escritório do Devogado ieu teve outra idéia, se iéle indo nas agênça porque que ieu non vai e fais as ameaça, afinal das conta, vai economizar 3%. E lá foi ieu percurar as agênça do Banestado, do Bamerindius, do Meridional, do Nacional, do banco Real, do Sudameris, do Banco Rural, do Unibanco, do Banco Santos e do HSBC!!!! Desgracera Mésmo!!! Sentei na Butchoska!!!

Edição n.º 1377