Isidório Duppa: Chopp em Dobro

Desgracéra Mésmo!!!! Já sendo sete hora da noite e ieu ainda aqui na cidade, mais como iéstes médico atrason as consulta quando sendo pelo SUS.

Tava marcado pras 3 da tarde pra mostrar os exame pro Doutor e só agora que saiendo da consulta!! E ainda cheio de proibiçón, Doutor me dizendo que iéu non podendo mais comer massa, macaron, procausa dos triglicédio que estando nas altura!!!! E o Pior, única coisa que tendo em casa pra janta sendo macarronada e o pior ainda!!! Estômo roncando de vaziu que inté fazendo eco. Bem negócio sendo comer um pon-com-bolinho na lanchonete da rodoviária!!! Mais quando se achegando!! Lanchonete fechada por motivo de falecimento do dono, por intoxicaçón alimentar despois que comendo carne estragada!!! Ômbinus só as 9 da noite, e como que iéu indo se virar com janta? Se for pra esperar até se achegar em casa ieu que indo morer por falta de conteúdo!!!! Zoiô prum lado, pra outro, e dotro lado da rua tava lá uma pizzaria com placa na frente dizendo: Chopp em dobro até as 8!!! Olha, já que economizando uns cinquenton na consulta pelo SUS, porque non dar uma de granfino? E ainda tomar uns chopp em dobro já que non estando dirigindo!!!!Se sentô numa mesa e já vindo garçon fazer atendimento, e ieu ja foi pedindo, me trais 1 chopp em dobro pra aproveitar horário!!! Garçon dizendo que podendo pedir de um em um pra non esquentar!!! Sabe boa idéia!!! Até as oito ieu toma os 2 de zoio fechado!!! Garçon trazendo caneca de chopp e preguntando se vai querer pizza? Iéu enton falando que sim, porque non podendo comer massa nem macaron porque médico proibindo!!! Enton garçon preguntando que sabor querendo? Ieu enton falando, sabor pizza mesmo!!! Garçon preguntando de que tamanho? Ieu falando, tem que ser grande porque fome estando grande!!! Garçon perguntando quantos pedaço querendo que corte? Ieu falando, corta nuns 4 pedaço, porque se cortar em mais ieu non aguentando comer tanto!!! Se achegando Pizza, ieu já pediu outro chopp!!! Mais garçon nem dando bola!!! Eu com copo seco, se alevantô e foi no garçón pra pedir o chopp em dobro!! Garçon dizendo que já indo levar!!! Passado mais meia hora e chopp non vindo!!! Enton ieu gritando!!! Me trais meu chopp!!!! Demorando mais um poco vindo o Chopp!! Quando foi pagar conta, me cobraron 2 chopp!!! Mais como? Non sendo em dobro até as zoito? E garçon dizendo que entregando o Chopp as 8:01, e já passando do horário!!! Desgracéra Mésmo!!!! Sentei na butchoska!!