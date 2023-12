Isidório Duppa: Colchão Novo

Vocéis non von acreditar, mas non von acreditar!!! Non sendo que os rato resolveron fazer o ninho no meu colchón de palha?

Desgracéra Mésmo!!! Bem que iéu tava sentindo uns movimento noturno mais ieu pensando sendo sonho animado, mais quando foi fazer a troca de lençol do méis, tava lá uma ninhada de roedor.

Alevantô colchon e non sendo que os rato entravon por debaxo da cama? Por iesto que ieu non percebendo nenhum buraco por cima!!! E agora, vai ter mesmo que percurar um colchon novo, porque neste já foi feita a invasón de terreno pelo MSC, movimento dos sem colchon!!! E com estes movimento de invason é melhor nem brincar!!! Foi na cidade percurar um colchon novo destes mais moderno e se achegando uma loja chamada Só Cochon, mocinha veio fazer atendimento e perguntando que tipo que ieu percurando? Ieu enton dizendo que sendo um colchon pra drumir mesmo!! Mocinha perguntando se preferindo mole ou duro? Ieu enton dizendo que podendo ser do meio termo, porque se querendo cochon mole ou cochon duro ieu indo no açogue mesmo!!! Moça foi mostrando os preço!!! Desgracera Mésmo!!! Non sendo que os preço dos colchon eston de perder o sono?? Moça preguntando se de soltero ou de casal!! Podendo ser de casal, ieu ainda non perdeu as esperança!!! Enton dizendo que tendo King Size, queen e normal!!! King Size devendo ser pra fumante, porque ieu só conhecendo o Minister King Size, Queen devendo ser coisa de pato!!! Enton vai do Normal mesmo!! Moça falando que tendo densidade e preguntando o peso!!! Ieu enton falando que non sendo da densidade, sendo do interior mesmo e acertando quando preguntando o peso, meu sono sendo bem pesado mesmo!!! Enton moça mostrando um que nem precisando ponhar lençol de tom bunito e cheroso, dizendo que sendo de mola ensacada!!! Iéu enton falando que podendo ser de mola sem os saco pra sair mais barato, saco de milho iéu tendo bastante na paiol!!! Enton ieu pensando, se tendo bastante saco de milho, sobrando bastante palha de milho, e se iéles ensacom as mola porque non ensacar as palha e fazer um colchon novo e da graça????…

