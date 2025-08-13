Iéu tinha ido na semana passada lá na aldéia da Solidariedade do parque das Araukówia, só pra comprovar se casa que iéu tinha visto no retrato de casamento da Babka non sendo a mesma que estando lá!!! Iéu bateu com cara na porta, mió dizendo, cara nas parede de tronco!!! Quando estando descendo as escadaria iéu vendo outra casa de polaco inscrivinhado, “Casa do Artesanato”, iéu enton resolveu dar uma chegada lá inté proqué bixiga tava meio que estorando e vai que tendo uma patente nos fundo!! Iéu deu volta na na casa e non tinha patente nenhuma, quase que se escondeu de tráis de uma árve mas vendo que tinha uma muiér na janela da casa meio que batendo vergonha!!! Enton muiér da janela me preguntando se estando percizando de alguma coisa, iéu enton falando, que percizando saber onde entrada ficando. A Muiér com toda educaçón, mostrou entrada e non teve jeito, iéu teve que entrar na casa. A casa sendo ansim meio baxinha no foro, que já na entrada chapéu caiendo cabeça. Iéu acabando discubrindo que iésta casa do artesanato sendo mesmo um lojinha porque as coisa que tavon lá tinhon desta etiqueta com preço.

Enton muiér que estando atendendo preguntando se iéu percurando alguma coisa em especial!! Bem na verdade iéu percurando patente mesmo pra dar desassossego nas bixiga, mas estando com vergonha de preguntar, e acabando dizendo que estando só zoiando mesmo!!!! Foi vendo umas toalha de crochê, uns biscui, umas boneca de paia, uns quadro pintado e sabe, acabando lembrando da bapka que fazendo todas iéstas coisa, se iéla subesse que as pessoa de hoje até vendem iesto, iéla poderia ter ficado rica!!! Mais acabando dando idéia na cabeça, iéu se alembrando que as moça da roça já quando viravon mocinha, já começavon a preparar o enxoval do casamento, por iésto aprendion com os antigo a fazer biquinho de crochê nos pano de prato e nas toaia de banho, bordavon as fronha, fazion ponto de cruiz nas toaia de mesa, engomavon os lençól e colocavon renda nas ponta.

As mocinha enton já dexavon tudo pronto proque non sabion a hora que chegando pretendente e das véis podendo acontecer que casamento fosse marcado com pressa e non podendo dar tempo de preparar todo enxoval!!! Com minha irman Flortcha aconteceu mesma coisa, só que iéla acabando non usando enxoval proque nunca nenhum pretendente se interessando e iéla nunca casando, enton enxoval devendo estar guardado por mais de 30 ano em algum lugar lá de casa, imagine a fortuna que valendo?? Iéu até achando que Florcha non indo se incomodar se iéu negociar o enxoval com muiér da loja e passar metade pra iéla!!! Enton foi falar com muiér se iéla se interessando por um baú de enxoval que iéu fazendo baratinho, baratinho!!! muiér enton dizendo que ali as pessoa dexon as peça numa tal de consiguinaçón e iéla non comprando!!! Desgracéra Mésmo!!! o que sendo iésto??? Vai que sendo as peça das moça que non conseguindo casar e por iésto non consiguinaçón de casamento!!! De vergonha de preguntar o que sendo e pra non se mal educado, ieu só preguntando, onde ficando a patente mesmo??

Edição n.º 1477.