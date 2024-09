Isidorio Duppa: Consulta

Consutório do Dr Zoísta mudando de lugar!! E o Pior, lá nas Curetebe! Iéu inté pensando em mudar de médico zoísta, mais iéste sempre me fazendo desconto na consulta porque non percizando mudar receita de zócros!! Agora que já fazendo 15 ano que non fazendo consulta, talvéis percize um ajustezinho nas lente, pelo menos pra ver de perto porque anda faltando braço pra ler as letrinha!!! Iéu foi lá no endereço nos centro de Curetebe!!! Mais que coisa chique! Que coisa chique!! Prédio tudo cheio de vidro e espeio por tudo que é canto!! Ieu preguntando pro guarda da porta onde ficando o consultório do Dr Zoista!! E guarda dizendo que tendo que preguntar na recepiçón!!! Tinha mesmo um balcon cheio de gente, mais iéu no começo pensando que sendo caxa de banco!!! Enton foi no balcon e moça preguntando se iéu tendo cadastro? Mas pra que cadastro, ieu vai pagar consulta a vista e não no carnê!!! Moça enton pediu documento e digitô no computador e falô que tendo que tirar chapéu de paia e zócros escuro pra bater retrato!!! Mais como iela sendo bura mesmo, se ieu tirar o Chapéu de Paia e Zócros escuro, quem vai saber quem sendo ieu?? Enton Moça preguntando onde que ieu indo? Ieu contando, fazer consulta com Dr Zoísta!!! Moça preguntando qual o nome do Doutor? Desgracéra Mésmo?? Sabe que ieu nunca preguntando qual sendo o nome dele?? E agora? Enton ieu falando que sendo um médico que atende neste prédio!!! Enton moça contando que no centro médico tendo mais de 200 médico que atendendo!!! E me mostrô um quadro com nome de tudo mundo!!! Enton foi lendo o nome dos médico e encontrando o Zoista e falando pra moça: sendo o Dr Wilso Prazeres!!! Que tendo nome Dr. Zoista: Wil-só Prazeres, se Wil é porque enxerga e se enxerga sendo bom das vista!!! Moça dando um cartonzinho e falando décimo quinto andar e mandando passar na roleta!!! E Ieu pensando, mais que coisa chique, nem percizando pagar passage, iéles já dando o vale transporte!!! Se chegando no consultório moça preguntando se ieu tendo hora? Ieu falando: 3 e meia!! Enton ieu falando que vindo fazer consulta com Dr Wil Só Prazeres!!! Enton moça preguntando se sendo pra esposa? Ieu falando que non, sendo pra mim mesmo!!! Enton Moça dizendo que Dr Wilso Prazeres é ginecologista!!! Desgracéra mesmo!!! Porque non pensei nisso antes!!! Sentei na Butchoska!!!

Edição n.º 1431.