Iéu decidindo que devendo percurar uma muiér pra servir de esposa, já que padre dando conselho que detrais de um home de sucesso sempre tendo uma muiér, iéu enton resolveu ser home de sucesso. Mas por onde começar a percura? Foi enton falar com compadre Ignácio, já que iéle trabaiando de varedor de rua na cidade e sempre gabando que de veis enquando fazendo umas estripulia, iéu preguntando se iele non conhecendo uma muiér que podendo se interessar por iéu, non percizando ser muito nova, nem muito bunita, nem muito inteligente, mas que tendo ansim entre trinta e trinta e cinco ano pra aguentar os sirviço de casa, que sendo paricida com atrista de novela e que tenha pelo menos o primário completo. Compadre Ignácio falando que dentro desta descriçón sendo melhor iéu percurar na zona, que pra muiér se interessar por iéu tendo que ter as mesma característica de iéu, pra cima dos cinquenta, solterona, relaxada e feia que doendo. Desgracéra Mésmo!!!! Non sendo bem o que iéu querendo ovir do compadre mais agradecendo a siceridade. Compadre foi falando ansim que se mesmo querendo arumar uma muiér tendo que ficar mais ajeitado, se vistir miór, usar prefume, tomar banho todo dia, cuidar da aparença, proque a muier é o espeio do marido, marido porco só vai encontrar uma porca pra viver com iele e iestas non sirvindo pra nada, enton primera coisa sendo mudar os comportamento, ser mais moderno e daí as coisa acontece naturalmente e aparecendo as oprutunidade. Seguindo conselho do compadre Ignácio iéu enton foi pra vila pra comprar ropa nova, prefume e dar um jeito na aparença.

Entrô enton na loja de ropa destas moderna, tudo ilumiada e com uns patinete de quatro roda na vitrine, mocinha cheia deste pirce na cara preguntando o que iéu querendo e iéu falando que querendo uma calça ustop, uma camisa volta ao mundo e um sapato passo doble, mocinha dizendo que non trabaiando com iestas marca e se non sirvindo otras marca estrangera da moda, iéu enton animado em entrar na moda acabô comprando uma bremuda de nylon até debaxo dos joeio, uma casmiseta com estampa de cavera da marca ACDC e um bamba da marca nique. Foi na prefumaria pediu um chachimir bouquet e moça parecendo que indo pra casamento chique dizendo que só trabaiando com os boticaro e que se non sirvindo um com chero de menta, iéu saiéu chegando chicrete. Foi enton dar jeito nas aparença nun salon de bárbero moderno e pediu um corte de cabelo deferente, me raparom cabeça. Vestiu as ropa nova, passô os prefume e foi na missa de domingo pra ver se alguma muier se interessando, mais tudo mundo dando risada e batendo nas minhas costa dizendo que iéu non percizando mais contar piada pra divertir povo que iéles nunca vendo um mano com chapéu de paia e zócros iscuro.

Edição n.º 1488.