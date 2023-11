Isidório Duppa: Dirigindo na Cidade

Iéu tava na cidade dirigindo o Monza, quando passando por ieu um altomóve destes lustroso e motorista baixando vidro e gritando: O Polaco! Tirô a cartera por telefone? Iéu ficô pensando, mas como é que iéle sabendo? Foi por telefone mésmo, quando coreu notiça no Capon Fechado que tinha um vereador que querendo se eleger de novo, tava distribuindo cartera de motorista pros eleitor que conseguisse 50 voto pra iéle!! E como ieu nunca tinha passado no picoteco, aquele exame das vista, feis ligaçón do oreion do Armazém do Iskapinski e encomendô cartera de motorista em troca dos 50 voto. Quando foi receber cartera do vereador iele pedindo relaçón dos nome das pessoa que indo votar nele, ieu feis diferente, comprô um bloco de voto para a rainha da primavera e entrego pra iéle.

Mas o home ficô brabo, dizendo que non indo entregar cartera pra iéu de jeito nenhum, enton iéu falando pra iéle que conhecendo 50 pessoa do Capon Fechado que indo votar nele e se non entregasse cartera ieu indo falar com todos eles pra non votar em camarada que promete e non cumpre com o prometido. Bem, antes cartera na mon que 50 votos perdido!!! Ieu ficando pensando, já pensô se ieu tivesse que tirar a cartera nos dia de hoje? Com todas esta exigença, aula de direçon, aula na auto-escola, exame de tudo que é tipo, só ion me dar um ano proque só indo conseguir cartera despois dos 80 ano!!!! Das véis ieu ficando detrais de um destes altomóve de auto-escola e fica analisando como que sendo o certo de ficar dirigindo, anda um poco e para, anda um poco e para, quando se achega nas esquina demorom quase meia hora pra dobrar, e fica aquela fila de altomóve buzinando. Se iésto fosse o certo ninguém indo poder andar na cidade de tanto engarrafamento. Por iésto que ieu achando que a direçón se aprendendo na prática mesmo e nem percizando de fazer todas iéstas aula que só servindo pra atrapalhar o trânsito.

Despois as placa quando tendo algo de proibido eston sempre com um risco vermelho, ai fica fácil e nem percisa de estudo, só aquela de triangulo das esquina que iéu non sabendo dereito pra que servindo, mas como non tem traço vermelho pode atravessar que sendo permitido!!!! Desgracéra Mésmo!!!!! Me bateron de novo!!!…..

Edição n.º 1387