Isidório Duppa: Duppa Rural I

Despois que ieu ficando mais famoso por contar história no Jornal Prapular, começarom a chegar carta dos leitor preguntando coisas ansim das mais variada, das véis inté fazendo uns elogio, dando conselho, preguntando coisa da roça, mais son tanta das carta, tanta das carta que cartero já tá querendo cobrar por quilo. Ansim, ieu resolveu responder uma por uma pra atender o povo. E assim, aqui mesmo no jornal respondendo as carta e resolveu criar um espaço só pra isso, o Duppa Rural, para tirar as dúvida dos interessado. Quem manda carta sendo o Hilário lá de Broca Furada! Falando que os pé de mimosera que iéle plantando tão dando limão, o que fazer?? Iéu responde: Hilário, iésto sendo uma coisa muito hilária, se os pé tá dando limon ieu achando melhor vc fazer uma caipirinha!!! Outra carta vem da Amélia de Ponte Estreita!! Seu Isidório, senhor tem alguma receita de remédio natural para dar uma animada na relação? È porque meu marido é contra tomar remédio de farmácia e ele não está dando conta do recado, e olha que ele tem só 70 anos!! Iéu responde: Amélia do Céu!!!! O problema non está com o seu marido, está com você mesmo!! Porque como dize a musca “ Amélia é que era mulher de verdade”. Outra carta que chegando vindo lá do Faxinal dos Tatu! Quem manda sendo Timótio. Seu Isidório, tenho um Monza 84 e toda veis que vou ligar, todas luzes do painel ficam piscando!! Que que eu faço? Ah Timótio, aproveita a piscadera e abre uma boate!! Mais uma Carta que vindo do Riacho Largo!! Quem mandando sendo Aparecida. Seu Isidório, senhor conhece alguma simpatia pra ter nenê? Sou casada há 10 anos e eu e meu marido já tentamos de tudo, daí me disseron que o senhor pode ajudar!! Iésta tá fácil de responder: Posso sim, ieu conheço a simpatia do teu nome Aparecida, é só você dar uma Aparecida lá em casa!!! Iestas sendo as carta de hoje, continuem escrevinhando e ieu vai respondendo aqui no prapular. Drowdzenha!!!

Edição n. 1368