Isidório Duppa: Duppa Rural XI

E vamo nóis pra mais seçon de pergunta que os leitor mandaram nas suas cartinha pro Jornal Prapular, preguntando pra ieu as coisa das mais variada e iéu vai respondendo na medida do possive!!!

Se achegando a primera carta de hoje que vindo da Poça Funda, que escrevinhando sendo a Orleide, perguntando: Seu Isidório, Meu Marido não serve pra nada, não ajuda nada em casa e não sabe fazer coisa alguma, nem pra trocar uma lâmpada ele servindo, fica dia intero ou jogando vidio game ou vendo jogo na televisão, e olha que a casa tá caindo nos pedaço, vazamento na pia, tomada queimada, privada intupida.

O que eu faço pra este bosta se mexer e fazer alguma coisa? Olha Orleide, acho que vc já oviu falar dos serviço de Marido de Aluguel, daquelas pessoa que entende de tudo e resolvem o problema das pessoa, contrata um destes Marido de Aluguel pro serviço de casa e contrata também pros otros serviço que marido non prestando também, porque quando seu marido tiver que se abaxar pra passar nas porta ah aí ele vai se mexer, Ah isto vai!!! Segunda Carta de Hoje vindo lá de Bote Furado, quem mandando sendo o Renato, que vem dizendo: Seu Isidório, fiz uma produçón de Cerveja de casa conforme a receita da minha avó, o problema que as cerveja ficaram choca, será que ainda dá pra aproveitar? Olha Renato, Dá pra aproveitar sim, já que está choca coloca ovo com casca e tudo na cerveja, vá que nasça uns pintinho!!! A terceira carta de hoje quem mandando sendo a Yolanda da Jacarandeira Verde!!! Seu Isidório: Minha filha vai casar e vamos fazer o casamento conforme os costume antigos dos polacos, com festa do paiol de milho, tiepowine, raikowine, conde dama e todas as tradições, estamos precisando de um Druzba, aquele comandante da festa, o senhor non aceitaria ser o Druzba da festa? Olha Yolanda, não vai ser possive, pois Druzba tem que ter acompanhante, a Druzbina e última veis que ieu foi percurar a tal da acompanhante na internet, Que ser Druzba que nada!!!! Iestas foram as cartas de hoje!!! Drowdzwenha!!!