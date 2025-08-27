Das véis enquando iéu entra nuns embaraço que nem sabendo como que entrando e o pior sendo que non sabendo como que saindo. Otro dia iéu estando na fila no banco o do banco, que sendo aquelas cadera que colocaron pra gente ficar esperando o caxa chamar a gente pra pagar a conta, que sendo uma cadera de tortura mesmo non sendo elétrica, porque esperando a hora de sumir do bolso mais um punhado de dinhero e ieste non voltando mais mesmo!!!  Quando se achegando do meu lado uma muiér com uma criança ranhenta choramingando que querendo brinquedo!!! Muiér enton falando pra criança que mamai non tinha dinhero pra comprar e que dinhero sendo pra pagar a água e luiz antes que cortem!!! E criança abrindo berero dizendo que querendo o brinquedo e se jogava e se esperneava no chon.

A mai da criança já estando iritada falando pra criança que no natal Papai Noel ia trazer, mais a criança non querendo nem saber ficava gritando pra ganhar o presente e chamando a atençón de tudo mundo!!!  Iéu ficando pensando, puxa que pena que dando daquela mamaizinha que non tendo dinheiro pra agradar o filinho, deu agonia non coraçón e imaginando como que iéla indo ficar sem água e sem luiz em casa se comprando o brinquedo? E como que criança indo entender que mai non tendo este dinhero e podendo até atacar as bixa se non fizer o gosto!!!  Iéu enton resolveu tomar decisón e ajudar aquela pobre coitada da maizinha!!! 

Enton pensando o que custando iéu pagar a conta de água e luiz pra iéla e sobrando dinhero pra iéla comprar brinquendo pra agradar a criança!!!  Pediu enton a conta de luiz pra muiér que ieu indo pagar, tudo mundo sentadon nas cadera esperando caxa chamar e que ovindo iéu falar aquilo bateron palma, muiér ficando ton feliz que dando bejo no rosto de iéu!!! Gerente do Banco até vindo apertar a mon!!!! Muiér enton falando que non tendo as conta porque caindo direto na conta e iéla só percizando do depósito de 2 mil real!!!! 2 mil Real?? Quem que gasta 2 mil real de agua de luiz?? E agora??? Tudo mundo zoaindo pra iéu e até criança parando de chorar!!! Aqueles minuto que demoraron pro caxa me chamar parecion um sécro de tortura, sangue subindo na testa, suor descendo dos sovaco, perna tremendo!!!! Quando caxa chamando muiér foi junto pra falar o numbro da conta e iéu se sentindo um bocó de teta!!! Quase que desistindo de boa açón até que caxa insistindo pra iéu ponhar senha!!!! Desgracéra Mésmo!!!

Quando saiendo do  caxa povo tudo me zoiando com soriso no canto da boca!!!! Ieu saiéu do banco ainda que tremendo e foi pelas calçada andando, quando ieu vendo movimentaçón na frente de uma loja!!! Aquela muier com a criança tavon com os poliça segurando e quando me vendo iela falando pros poliça, “olha  meu marido tá chegando que foi pagar as conta de agua e luiz”  Os poliça me pegaron pelo braço dizendo que muier já sendo conhecida por dar o golpe da criança chorona e que finalmente pegarón o marido dela, que neste caso seundo iéu e que estando preso também!!!! E agora como que iéu saindo dessa??

