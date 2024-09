Isidorio Duppa: Fazendo xixi na Quinze!

Ieu estando na rua XV, apertado, com bexiga estorando e non encontrando nenhuma privada por perto. Iéu espremendo as perna que inté andando torto, suando tando que se abanando com o chapéu que inté ponharon moedinha drento!!! Ieu non aguentando mais, ou molha as calça ou se desassocega de uma véis!!! Bem, como ninguém me conhecendo na cidade mesmo, Ieu escolheu uma das florera e que alívio!!!! Acho que ficando uns tréis minuto descarregando bexiga!!! Bem quando ieu indo dar chacoalhada, só sentiu mesmo uma cutucada nas escosta!!!! Iera um guarda com cassetete na mon e já foi falando, mais que bunito, mais que bunito!!!! Ieu falando, muito obrigado, mais sendo chapéu de palha que dando um charme especial!!!! Guarda enton falando, não me venha dar uma de engraçadinho!!! Ieu falando, se ieu non sendo engraçado perdendo emprego no Jornal Prapular!!! Guarda féis cara de brabo, ponhô algema nos meus pulso foi me carregando pra viatura, povo tudo me zoiando, e zoia, iéu se sentindo importante, nunca tinha chamando a atençón e arrancado tanta risada do povo de uma veis só!!! Se acheguemo na delegacia e delegado já foi me dando de dedo e falando: ô Polaco, onde que estando com cabeça de fazer xixi na florera da rua Quinze!!! Enton ieu dizendo que estando apertado!!! Enton delegado dizendo que apertado sendo agora mesmo que vai ficar, na cadeia com 20 preso numa cela que cabendo 5!!! E mandô guarda me carregar pro xadrez. Enton ieu preguntando se podendo fazer pelo menos uma ligaçón pro meu vizinho que sendo promotor!!!! Delegado esbugalhô os zóio, mais mesmo ansim foi dizendo que ieu indo passar noite no xadrez. Enton ieu preguntando, mais pelo menos posso avisar o meu cunhado que sendo procurador? Delegado pensô, pensô, zoiô pras parede!!! E falô pro Guarda pegar viatura e me dar carona pra casa!!!! Ainda pedindo desculpa pelo incômodo!!! Quando se acheguemo em casa, guarda preguntando quem sendo o Promotor que sendo meu vizinho , ieu falando sendo o Tonhão da mecânica, o irmon dele é pra lataria e o Tonhão Pro Motor!!! E guarda preguntando e o procurador quem sendo?? Meu cunhado que estando desempregado e sendo um Procurador de Emprego!!! Por sorte ieu já tinha me apinchado da viatura!!!!

Edição n.º 1429.