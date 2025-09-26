Desgracéra Mésmo!!!! Iéu contando na semana passada de como que iéu acabando entrando numa encrenca no lugar do Tadeusz Encrenkówiski, o desgraçado do invejoso do meu Vizinho, que se inscrevendo no Festcar e non aparecendo e ieu acabando cantando por iéle disfaçado de gente e acabando classificado pra final do Festcar. E agora? que ieu fazendo?? Se non comparecer que nem Tadeuz féis, quanta gente vai ficar triste e se iéu fondo e Tadeusz também, tudo mundo indo discubrir a falcatrua e ainda ariscando levar processo nas escosca por falcificaçón ginecológica!!! Bem, ieu decidiu que indo fazer a mesma coisa da semana passada, indo esperar até ultimo segundo, e se Tadeusz non aparecer, iéu subindo no palco sem zócros escuro e sem chapéu, já que ninguém me conhecendo sem o disfarce!!! Baracón cheio de gente vendo os candidato cantando e batendo palma. Passando as categoria dos Roquero cabeludo, das jovenzinha, do pessoal que cantando musca prapular e vindo enton a categoria dos sertanejo!!! Daí iéu ficando preparado, quando aquela mocinha simpatíca, que sendo um teresmonzinho, me chamar, quer dizer, chamar o Tadeusz, iéu esperando pra subir no palco!!!! Moça chamando o primero candidato, despois o segundo, despois o terceiro e o próximo sendo o Tadeusz!!!

Moça anuncioando no microfônico: Chamando o Tadeusz pela primera veis e nada, chamando pela segunda véis e nada, chamando pela terceira véis!!! Desgracéra Mésmo!!!! Vocéis nem von acreditar!!! Por iésta nem iéu esperando!!! Non Sendo que Tadeusz aparecendo e subindo no palco??? E o Pior, de chapéu de paia e zócros escuro, camisa xadréis e calca de tergal listrada!!!! Non sendo que o Desgraçado veio disfarçado de Isidório Duppa??? E moça anunciando”: Agora com vocéis Tadeusz Encrenkówski cantando a musca “Mas que Torresmon” de Isidório Duppa!!!! Povo alaudindo de pé!!! Desgracéra Mésmo!!!! Non sendo que o desgraçado do Tadeusz, non bastando vir disfarçado de Isidório Duppa, ainda cantando uma musca do Isidório?? Banda deu sinal bem do jeiton do disco e quando Tadeusz começando a cantar povo intero ficando em silenço!! Até que primera estrofe da musca deu pra iscuitar, mais quando se chegando na segunda estrofe, povo começando a vaiar o Tadeusz!!! Era uma gritaria desgraçada e povo gritando “Fora, Fora, Fora!!!!”, Tadeusz nem terminando a musca e descendo do palco debaixo de uma chuva de papel amassado. Ieu ansim meio que com pena do Tadeusz, inté fondo dar apoio pra iéle pra dizer que o que sendo importante sendo participar e ter corage de mostrar cara non sendo pra qualquer um!!! Enton Tadeusz dando sorizinho no canto da boca dizendo, que povo todo achando que quem estando no palco sendo quem?? o Isidório Duppa, que acabando sendo enxotado e vaiado por tudo mundo e passando vergonha pra nunca mais pisar nos palco!!!! Desgracéra Mésmo!!!! Non sendo que sendo verdade?? Foi o Desgraçado que se vingando de iéu e no Mior estilo!!!! Sentei na Butchoska!!!!.

Edição n.º 1483.