Isidório Duppa: Firmino

Ieu estando na fila do banco e non adivinha quem estando na minha frente!!! O Firmino!!! Que ieu non vendo desde o tempo da escolinha, iéu ansim no começo inté ficando na dúvida, porque iéle estando um velho caindo nos pedaço, careca e barrigudo! mais quando iéle falando com a caxa do banco com aquela vois fininha parecida com vois de mulher!!! Iéu non teve dúvida!!! Sendo o Corneta desafinada, porque foi ansim que nóis apelidemo o Firmino desde criancinha!!! Ieu deu cutucon nas escosta dele e quando se virando non sendo que o Desgranhento nem me reconheceu?? Entou ieu falando que sendo o Isidório, lá da escolinha do Capon Fechado!!! Firmino ficô parado me zoiando por uns minuto e despois abrindo os braço e falando Isidório Duppa!!!! Quanto tempo!!! Se você non me dissesse que sendo você ieu nem indo reconhecer você porque você estando véio, feio e barrigudo!!!! Fiquemo prosiando drento do banco e Firmino contando que morando perto e como estando na hora do almoço me convidando pra ir na casa dele almoçar !!! Bem, o que a gente non fazendo pra agradar um velho amigo!!! Quando cheguemo na casa do Firmino iéu so iscuita uma vóis de mulher gritando: Firmino!! Tira o sapato porque ieu acabei de encerar a casa!!!! Firmino foi tirando o sapato e iéu pra non ser desreispeitoso tirô botina!!! Desgracéra Mésmo!!! Nem ieu aguentanto tanto fedor de chulé!!! Nisso iscuitando a mesma vóis de Mulher gritando: Firmino, Fecha as janela que o chero de esgoto tá forte hoje!!!! Que vergonha!!! Ieu falando pro Firmino que non achando boa idéia almoçar na casa dele e melhor indo embora, a Firmino dizendo que nada disso, que mulher dele fazendo o prato que iéle mais gostando pro almoço que ieu tendo que experimentar. Se sentemo na mesa e mulher dele com grampo de ropa no nariz trazendo o almoço: Suflê de Xuxu e Xuxu a milanesa!! Desgracera Mésmo!!! Se existindo coisa que ieu non comendo de jeito nenhum sendo xuxu!!! Iéu enton fazendo de conta que dando revoluçón na bariga preguntando onde ficando privada!!! Na privada ieu ficô pensando o que iéu fazendo pra non passar mais vergonha, enton viu que janela passando iéu!!! Pulô janela, pegô Monza e se mandô pra casa. E agora? Com que cara que ieu indo buscar as botina que ficaron na porta da casa do Firmino?

Edição n.º 1439.