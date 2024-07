Isidório Duppa: Gagueira

Iéu tendo um problema, toda véis que ieu indo falar um publico, as palavra saiem da goela tudo picada, ieu fica gaguejando de nervoso e quanto mais as pessoa ficon zoiando pra iéu mais ieu gaguejando!!

Iéste problema iéu descubrindo no tempo da escolinha quando perfessora dizendo que indo fazer prova oral, ieu ansim nem se preocupando em fazer prova de hora em hora, mais quando tendo que ficar de pé, na frente de tudo mundo, coisa complicando, Perfessora preguntando: Qual é a Capital do Paraná. palavra parecia que estando engasgada na garganta. Iéu com muito esforço só conseguiu repetir umas 15 veís a primera sílaba, Desgracéra Mésmo!!! Além de tirar zero ainda peguei 3 dias de suspensón por ter falado nome feio!!! Despois quando Padre pedindo pra fazer a primera leitura no microfônico da igreja, Só pra ler a frase: Carta de São Paulo aos Corintia, iéu levando 3 minuto, leitura intera foi quase missa intera, mais pelo menos até hoje Padre só me chamando pra leitura quando estando sem muito assunto no sermon!!! Deu problema também daquela véis que tendo palestra no salon paroquial, todos banco lotado de gente e bariga borbulhando de vontade de ir na casinha!!! Bem na hora que ieu se alevantando pra ir na casinha, palestrante me zoiando e preguntando se ieu non estando gostando da palestra por estar se alevantando, e ieu enton com tudo mundo me zoiando levô uns 5 minuto só pra dizer a frase “ Iéu percisa ir na Casinha”, e palestrante dizendo, enton podendo ir!!! E daí ieu falando: Agora não percisa mais!!! Iéu até tentando uns tratamento por simpatia pra curar a gagueira, Escrivinhar nome do papel e jogar no mar, ieu jogô no riberon mais devendo ter pego algum enrosco e non se chegô o mar!!! Tomar água de chuva em concha nova e depois jogar a a concha na água corente!! Non deu certo, onde ja se viu gastar dinheron com concha nova e jogar fora? A de fazer cruiz com colher de pau nas escosta mais quem que aguenta tanta cóssega?? Enton iéu pedindo com educaçón pras pessoa que ton lendo iésta coluna, por favor nunca me chamem pra dar discurso, dexa isto pros político.