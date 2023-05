Isidório Duppa: Gastrite

Iéu foi fazer consulta com doutor no postinho de Saúde!!! Ieu anda com umas queimaçón nas garganta que indo até o estomo!! Aquilo pegando fogo nas goela que ieu inté tá parecendo filhote de dragão!! Ieu chegando a fazer a Simpatia de São Jorge mais coisa dando efeito contrário que iéu chegando a pensar que tinha virado Corinthiano!!! Doutor enton falando que iésto podendo ser uma gastrite e tendo que evitar comida ácida!!! Ieu falando pro Doutror que minha comida non sendo ácida, única coisa ácida que usando sendo um limon na cachaça!!! Ah enton doutor perguntou: Ah o Senhor bebe? Ieu respondeu: Aceita um golinho. Doutor enton foi escrevendo receita de remédio e falando que ieu tendo que ficar 30 dia sem beber!!! Bem, non sendo mal dos pior, se tendo que ficar 30 dia sem beber basta beber dia sim dia não que em sessenta ieu completa tratamento!!! Ieu foi na farmácia comprar remédio: Omeprazol, Achei interessante que remédio tendo sexo, tendo o de home, Omeprazol e devendo ter os de Muiér, o Muiérprazól. Talveis porcausa da cor da caxa, Azul pro home, já que tem muito home que tomando remédio azul e Rosinha pra Muiér!!! Moça enton falando que com 30 comprimido custando 100 Real: Desgracéra Mésmo!!! Desta véis os zóio que pegando fogo de réiva de ton caro. Enton moça dizendo que tendo também o com 15 comprimido que custando a metade do preço!!!! Ah ieu non teve dúvida: Já que sendo a metade do preço ieu vai levar duas caxa pra aproveitar a promoçón!!!! Saindo da Farmácia ieu se encontra com Compadre Ignácio e iéle já preguntando que iéu estando doente por que vendo iéu sair da farmácia!!! Ieu enton falando… se me visse sair do cemitério é porque iéu estando morto??? Mas contei problema pro compadre e iéle dizendo que também tendo iéste problema, mas foi só tirar o limon da cachaça que coisa resolvendo!!!! Desgacéra Mésmo!!! Será que Farmácia non trocando remédio da gastrite por uma caxa dos azulzinho…. que também servindo pros Ome?

