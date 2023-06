Isidório Duppa: Inverno Rigoroso

Os antepassado sempre passaron pros descendente os ensinamento que os antepassado deles passaron e ansim ieu acabando ganhando muita das experiência que usando na roça pra saber como sendo melhor jeito de fazer as plantaçón e cuidar das criaçón, ansim por andiante, e como ieu sendo dos antigo, sempre utilizando as técnica que vindo com os imigrante. Os colono do Capom fechado sempre vindo fazer pregunta de como que fazendo uma coisa ou outra e ieu ansim vai fornecendo informaçón de graça porque iéu mesmo se sentindo muito bem se podendo ajudar os vizinho. Enton me preguntaron se o Inverno deste ano vai ser muito rigoroso, bem, iésta previson do tempo iéu sempre ficando nas dúvida de como que fazendo, enton ieu dizendo que de noite vai ver as estrela e descobrir, mais bem da verdade ieu nem sabendo dereito como que funçonando os horoscópio que fazem previson pelas estrela e mandei povo voltar notro dia. Já bem de manhazinha iéu feis ligaçón pro sismepar que fala das previsón do tempo e preguntô pro moço se inverno deste ano vai ser bem rigoroso, moço dizendo que sim!! Enton quando pessoal voltando ieu falando, Que inverno vai ser bem rigoroso, que sendo melhor tudo mundo fazer estoque de lenha pra aquecimento do fogon, porque pelo preço que estando o gás sendo mais conveniente. Enton me preguntaron se ieu tendo certeza disso, ah ieu falando, certeza certeza ieu non tendo, mas se voltar amanhã ieu confirmando. Enton notro dia feis de novo ligaçón pro Sismepar e preguntando pro moço se inverno vai mesmo ser rigoroso e Moço dizendo que certeza absoluta, vai ser uns dos pior inverno dos ultimo ano. E Passei informaçón que melhor mesmo é dobrar a quantidade de lenha porque inverno vai mesmo ser muito forte. E mesmo assim duvidaron de mim, e ieu falando a mesma coisa, que amanhã dá ultima resposta. E feis de novo ligaçón pro sismepar, se Moço tem mesmo certeza que inverno vai ser duido, e moço dizendo que pode confiar, vai ser inverno mais frio do século, enton ieu preguntô pra iéle como que podendo ter tanta certeza?? E moço dizendo que basta ver a quantidade de lenha que os colono do Capom Fechado estão estocando!!!! ….

Edição n. 1367