Isidorio Duppa: Ladrão na Varanda

Ieu acordando de madrugada com baruio na varanda de casa, uma bateçon, debaxo na minha janela!!! Ah! ieu pegô espalha chumbo, foi andando nas ponta dos pé no escuro mesmo pra pegar iéste ladron e enfiar espingarda na boca do Desgraçado!! Quando se achegando na cozinha acabô dando chute na lata de azeite primor e com baruio espantando o ladron, iéu saiéu na varanda e nem sinal do lazarento!!! Voltô pra cama, non dando uns dois sonho de novo, a bateçon e baruio na varanda debaxo da minha janela, ieu se alevantô mais rápido ainda pra dar um jeito no ladron e acabô pisando no pinico, saieu na varanda com os pé molhado e nem sinal do Desgraçado!!! De manhã foi ver se faltando alguma coisa, mais nos principio tudo em orde!!! Na outra madrugada mesma coisa, bateçón e báruio na varanda, ieu se alevantô com espalha chumbo na mon e com pressa acabando esquecendo de abrir porta e deu de cabeça na quina!!! Saiéu capengando na varanda e cadê o bandido?? Nesta noite ieu nem drumindo mais esperando o bandido se achegar, mais quem diz que bandido aparecendo? Bem, como em duas noite iéle vindo me incomodar e ieu non conseguindo mandar chumbo na bunda dele, iéu foi conversar com compadre Ignácio pra nois fazer vigilha, enquanto um drumindo outro ficando de tocaia na cozinha, e quando ladron aparecendo, mandando chumbo!!!! Compadre foi tirar sono enquanto ieu ficando até uma duas da manhã esperando escundido, mais nem sinal do ladronzinho. Fizemo o revezamento e ieu foi pra cama e compadre pegando o turno dele na tocaia!!! Mais non dando meia hora de sono, ieu iscuitando baruio e bateçón na varanda, enton iscuitando tiro da espalha chumbo, ieu se alenvantô com coraçón pulando de susto e indo pra varanda já imaginando o bandido esticado no chon coberto de sangue fresco!!! Quando se achegando só vendo compadre se partindo de dar risada!!! E iéu preguntando, cadê o ladron??? Compadre dizendo, Que ladron porcaria nenhuma, sendo uma Bugiu Femea que fazendo os baruio. Compadre explicando que quando ieu drumindo, roncando ton alto que a femea do Bugiu pensando que sendo chamada de acasalamento e vindo fazer serviço!!! Desgracera Mesmo!!!! Bem pelo menos existindo uma Femea se interessando niéu!!!

