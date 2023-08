Isidório Duppa: Lápides

Interessante quando a gente indo no cemitério acaba se alembrando dos morto quando tavom vivo só pelas escrita que tendo nos túmbalo.

Ieu foi no cemitério da cidade pro enterro do Falecido Jeca, coitado morendo de tanta cachaça, dizem que até quando tava no hospital tomava pinga na veia, os filho tiverom o maior cuidado de ponhar umas escrita no tumbalo: “Enfim Sóbrio”!!!!

Daí foi andando pelos corredor do cemitério e como non se alembrar do Pedro Colchon de Paia, o maior preguiçoso da paróquia, vivia se fingindo de doente só pra non ir pro trabaio e ficava tirando ronco, ieu se alembrabdo dele só pelas escrita no jazigo: “Aqui Jaz Pedro Colchon de Paia, drumindo como sempre, só que agora eternamente”.

Bem virando esquina já deu de cara com outra lembrança, do Grilindo que era agronômico na region, coitado morendo enterrado por uma carga de adubo orgânico quando caçamba despejando em cima dele, E no Tumbalo dele tinha as escrita: “Virei Adubo Também”!!! O Chico Chaves, veio na minha lembrança quando passando na frente do tumbalo dele, iéu nunca imaginava que o Chico Chaves fosse morer porque iele sendo um destes Pai de Santo e tendo filho santo iéles sempre curando as moléstia dos pai, mais tava lá, fotografia do Chico Chaves, sem as cruiz porque iéle sendo destes espirita e escrivinhado em letra graúda: “Volto Já”. Coitado destas pessoa que se perde pras droga, Reginardo foi um destes, sempre envolvido com os traficante, usada de tudo quanto sendo porcaria, e com menos de trinta ano de idade acabou a carera, e como non se alembrar deles pelas palavra escrivinhada na lápide: “Do pó eu vim, no pó eu vivi e no pó eu ficarei”!!! O Tico Cobrador, que cobrava as promissória dos calotero, que vivia fazendo visita e corendo atras dos devedor pra pagar as conta, dizem que quando morreu até teve foguetório no seproc, mais nem morto o Tico Cobrador non dando sossego, só pelas frase na mensagem do tumbalo: “Morri, Mas, Estou bem atrás de vc”. Pensando nisso, ieu ficando imaginando que frase que iéu colocaria na minha própria cova e cheguei a seguinte concluson: “Aqui Jaz um sorriso cercado de lágrimas por todos os lados”!!!