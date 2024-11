Isidório Duppa: Manjerona

Meu cavalo Silver já anda berando nos 30 ano de idade!!! Se já do tempo que Isidório Duppa existindo dando uns 25 e naquela época Silver já sendo adulto, enton pelos calculo estando perto dos 30 mésmo!!! E como tudo na vida, Silver também ficando véio e apresentando os sinal de velhice!!! Uns dente já caieron, a crina ficando grisalha, anda enxergando poco que das véis nem vendo a cerca, quando se alevanta no potrero levando quase cinco minuto pra ficar em pé e ainda relinchando de dor nas anca!!! Ieu nem tem mais ponhado Silver pra puxar caroça e arado, porque achando que como todo ser vivo, Silver também merecendo uma aposentadoria de qualidade, por iesto iéu tratando Silver com capim especial, feno importado, milho de primera e manjerona, que ieu vendo reportage no televisor, sendo bom pra ansiedade, combate de infecção, dor muscular, gripe e resfriado!!! Por iésto ieu sempre tendo manjerona plantada perto do potrero!!! Mais como geada forte acabando com os pé de manjerona iéu foi na agrícola e comprando semente!!! Quando nascendo ieu até achando estranho as folha ficar mais robusta, mas vai ver que sendo a evoluçón da ciência que sempre inventando moda. Quando estando verdinha, ieu pegando maço de manjerona e tratando Silver, mas vocês non von acreditar, toda veis que Silver comendo maço da manjerona nova ficando mais disposto, alevantando que um raio, correndo que nem potro novo, dando pinote!!! E até relinchava na cerca pra chamar a égua do vizinho!!! Se tracava na frente da caroça esperando ieu encilhar pra fazer trabalho. Todo dia mesma coisa!!!! Era só comer manjerona que ficava um alazon de ton visoso!!! O dia que ieu non dando manjerona, ficava lá que nem cavalo véio contando os dia no casco!!! Ieu pensando!!! Mais como que a ciência evoluindo!!! Só com poco de manjerona ja transformando a vida do animal. Acabado a manjerona, ieu foi comprar mais semente, e quando nascendo, Silver comendo e ficando igual cavalo véio!!! Mais que Diabo!!! Quando foi ver pacote da semente antiga!!! Desgracéra Mésmo!!!! Que evoluçón da ciência que nada!!! Sendo mesmo ensinamento dos antigo!!! Mais é claro que Silver ia ficar forte e visoso, O Desgraçado do Caxero da agrícola que em vez de manjerona me vendendo semente de Espinafre!!!! E isso tudo mundo sabe que funçonando desde o Tempo do Marinhero Popaye!!!!

Edição n.º 1438.