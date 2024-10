Isidório Duppa: Martelinho de Ouro

Estando na hora de dar uma ajeitada na lataria do Monza!!! Um descuido aqui e outro alí, virando uma distribuiçón de amassadinho em tudo quando sendo lugar!!!! Outro dia ieu abrindo porta e non vendo carinho de mon, pronto! Bateu bem na ponta do cabo e ficando o amassado!!! Foi dar ré na garage!!! E pronto, bateu porta mala na bancada de marceneiro!! Tava manobrando no quintal e em véis de freiar ieu acelerando, pronto!! Bateu no Pinhero e amassando paralama dianteiro direito, com a força que batendo, pinha caiendo e amassando capô!!! Son tantos amasso que até parecendo que ieu arumando namorada!!! Foi enton fazer orçamento na Lataria pra deixar Monza lisinho de novo!! Latoero zoiô, zôiô, Passô mon na parte danificada e falando que pra consertar, passar massa e pintar tudo, custando 500 Real por peça!!! Mais non vai ficar lá Original!!! Desgracéra Mésmo!!! Se somar dando 2 mil Real, quase o preço do Monza só procausa de umas batitinha que nem sendo de limon e ainda non ficar original!!!! Ieu falando que indo pensar e voltô pra casa!!! Quando se achegando em casa comadre Ignácio já tava esperando na varanda!!! Ieu enton contando história e Compadre Dizendo que se sendo poca coisa, o martelinho de oro resolvendo. Bem, ieu non querendo dar uma de ignorante, enton falando pra compadre que indo percurar iéste martelinho de oro!!! Notro dia ieu se carcô no paiol de feramenta pra ver se encontrando um martelo e pensando bem, se bater nos amassado de drento pra fora os amassado voltando no normal e nem percizando pintura, nem massa e saiendo mesmo é de graça!! E ficando original!!! ! Iéu só non entendendo dereito proque o martelo tem que ser de oro se os de fero fazendo mesmo efeito!!! Mais que qualquer forma, só pra non contrariar, ieu comprô um destes esprei de tinta dorada pra pintar o martelo!!! Com martelo pintado de oro ieu se carcô no serviço!!!! Foi martelando nas parte afetada, fazendo que os amassado voltasse no normal!!! Martelô Porta, martelo porta mala, martelô para lama, martelô capô!! Despois de duas hora de serviço foi ver o resultado!!!! Desgracéra Mésmo, aquilo parecendo um festival de marretada, tudo pipocado e o pior, tinta despencando. E agora? Se voltar no Latoero vai dar mais serviço e custar o drobo!! Enton que fique ansim mesmo!!! Pelo menos continuando original e Original é bem miór que Brahma!!!

Edição n.º 1436.