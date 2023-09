Isidório Duppa: Missa Moderna

Flortcha minha irmã vindo passar as férias aqui na roça, já que trabaiando nas casa de familha da cidade e com iéstas lei nova tendo dereito a 30 dias sem fazer nada!!

Contando que iéu tendo que ficar mais moderno que nem iéla que fazendo umas destas tatuage nas escosta.

Iéu falando que iésto sendo coisa dos Diabo e onde iéla estando com a cabeça de fazer coisa que son contra as religion!!!Som coisa que non se apagon com boracha e iéla indo se arrepender!! Iéla me dizendo que iéu non sabendo de nada mesmo!! Lá na cidade iéla conhecendo um padre tatuador que fazendo obra de arte, baxô um poco da blusa e mostrando que fazendo nas costa uma tatuage religiosa animada: Que coisa interessante, iéla tatuando a santa ceia, coisa bunita mesmo!!! Iéla abria os braço pra cima e Cristo dava um gole no vinho, jogava os braço pra baxo e Pedro dava uma porada no Judas, baxava o braço dereito e esticava o esquerdo Thomé ponhava os dedo nos zóio pra dizer “ver pra crer”. Iéla dizendo que indo na cidade numa Igreja em que os Padre mudaron os tipo das missa pra que os jovem voltassem pra Igreja, ton tudo de cabelo cumprido e usando iestes pirce na sobranceia pra ficar a cara da juventude, as musca son tudo Roquinról, as confisson son tudo por zap zap e a Igreja virando uma academia de Ginástica!! Pessoal reza ave Maria fazendo polichinelo, Os Pai nosso son tudo nas abdominal na consgraçón sendo a hora das frequiçon de braço e em véis de hóstia iélas dando suplemento pros jovem ficar tudo bombados pela fé!! E quem non podendo vir, pode acompanhar no alfacebuk, nos istagrama e até tem um joguinho de vídeo game no computador chamado “salve Jesus”, com o objetivo de exterminar os romano e salvar Jesuis da Cruz!! Flortcha foi dizendo que falando de iéu pros padre e iéles tudo interessado que iéu vá fazer a penitência dos pecadores Iéu perguntando como que iéu podendo ajudar e Flortcha explicando que é só iéu cantar as musca do Isidório no microfônico da igreja, pra remisson dos pecado das pessoa, porque non tem Cristo que aguente!!!

