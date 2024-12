Isidório Duppa: Monza Pifou de Novo!!!!!

Acho que se iéu for contar das quantas véis que já levando o Monza pra consertar e o quanto que pagando cada conserto, o Monza já tá valendo o mesmo dum destes caro importado. Por iesto nem valendo a pena vender porque ninguém vai querer pagar o que iéu gastando. Iéu já anda comprando gasolina no paralelo pra sair mais barato e non ter tanta despesa com o Monza. O pior é que mais uma veis o Monza pifando. Quando sendo coisa simples de conserto, iéu mesmo resolvendo, porque sempre ficando do lado do mecânico e aprendendo a resolver, ansim como uma troca de cabo e vela, uma troca de bomba de gasolina, limpeza de bico, regular o módulo da igniçon, isto mesmo, o módulo da igniçón, tá pensando o quê? O Monza é dos moderno e nem tem carburador!!!! Mais agora o Monza moréu de veis, até pega, mais non tem força pra nada, se aranca é tossindo, se anda é soluçando, nas descida embala estorando escapamento mais nas subida engasga tanto que nem respiraçón boca-boca adiantando, a minha boca na boca do tanque assoprando!!!! Me disseron no armazém do Iskapinski que tendo que levar um mecânico que preste, estes mecânico de consecionária, e non nos picareta que só fazem gambiara. Desgracéra Mésmo!!! Mecânico de consecionária custanto o zoio da cara, e nem querem saber de caro véio!! Despois zóia quanto vai gastar de gasolina só pra ir numa desta concessionária chique nas Curetebe? O Felisbino que sendo o antigo proprietário do Monza dizendo que quando foi fazer revisón dos 300 mil rodado, levô na concessionária e trocaron até os tapete, pagô dois Monza só de conserto, por isto só levava em mecânico bom de Araukówia, que sendo mais barato mas sendo de confiança e nunca mais deu poblema. Mais onde encontrar um destes mecânico bom e de confiança? No Iskapínski o Emílio dizendo que mecânico é que nem médico da famia, quando é bom non se troca, e me deu endereço do mecânico dele. No outro dia, meio nos tranco e baranco, com os cavalo puxando Monza pra non gastar em guincho, lá foi iéu pra cidade, se Monza tiver que posar na mecânica, pelo menos os cavalo me trazem de volta. Cheguemo uma tal de Mecânica Zuko e já veio moço atender e já foi dizendo: Este Monza era do Seu Felisbino? Desgracéra Mésmo!!! como que iéle sabendo?? Moço enton dizendo que nunca se esquecendo dos carro que conserta e quando iele mecheu no Monza trocando cabo, vela, bomba de gasolina, limpeza de bico e regulou a igniçón!! Monza Ficô novo!!! Desgracéra Mésmo!!! tudo que iéu sabendo fazer, mas agora? o que sendo?? Contei os problema e Zuko foi dizendo que sendo estado terminal, falência múltipla das peça!!! Iéu perguntando proque isto acontecendo?? E Zuko dizendo que sendo porque estas gasolina que se compra no paralelo só don dor de cabeça e prá conserto é só trocando as peça, os cabo, vela, bomba, limpeza dos bico e regular iguiniçón!!!! Non deu 2 hora de serviço Monza tava pegando 180 por hora!!! e Agora que fazer com os cavalo?? Non sendo que Zuko tinha uma camionete Willis 68 e troxe os cavalo na caçamba e nem cobrô o frete?? Serviço melhor que iéste nem nas concessionária!!!!

Edição n.º 1444.