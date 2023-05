Isidório Duppa: Não podendo fazer Desfeita

Das véis as pessoa que me encontrando e falando: ô Seu Isidório!!! Sempre na Lida? Ieu falando, claro que sempre lidando, non dando pra parar mesmo!! E o interessante que mesmo com o passar dos ano e idade pesando nas costa, ieu continuando fazendo os mesmo trabaio e ainda com mais disposiçón. Ieu acordando todo dia com os passarinho cantando na minha janela, zovindo aquela sinfonia de canto de tudo que sendo tipo que sendo musca pros zovido e fica pensando, se os passarinho antes de iéu acordar do sono, já eston tendo o trabaio de vir até a minha janela só pra me despertar enton iéu non podendo fazer desfeita pra ieles, ieu se alevanta disposto pro trabaio. Despois iéu vai no mangueron tirar leite das vaca, e só de iéu bater no balde de alumínio as vaca já von fazendo fila, entron tudo no manguerón e ficon me zoiando só esperando a hora de ieu ponhar as mon nas teta delas, ah, ieu que non podendo fazer desfeita, iéu se senta no banquinho e as vaca von passando uma por uma na minha frente pra ordenha. Quando iéu indo no terero as galinha já von tudo me arrodeando como se ieu sendo o centro das atençón!! Ficon lá cacarejando de alegria e batendo as asa com se tivessem batendo palma, como se ieu sendo gente famosa, ah, como que ieu indo fazer desfeita? Iéu enche balde de milho e joga pras galinha, é bunito de ver aquela galinhada feliz da vida com bariga cheia e correndo pros ninho pra encher de ovo caipira. E quando ieu se achegando no chiqueiro, ieu nem sabendo quem roncando mais forte, se sendo o trator massey fergurson 61 ou os porco dando bom dia!!! Até emociona o coraçón vendo os zoinho dos porco alegre de felicidade. Ah iéu non podendo fazer desfeita!! Enche os cocho de lavage de primera, os porco até parecem dançar um roquinrol, tudo colado um no outro com as anca balançando. Ieu vai pra roça cheio de alegria!! Com uma disposiçón dos Diabo, trabaiando que nem loco, capinando, arando, plantando coiendo a safra do sustento…. e falando em sustento… Ah, ieu non podendo fazer desfeita!!! Enche pança com fejon preto, farinha de milho, batata-doce, mandioca frita, repolho azedo, pierogi, carne de panela e Toresmo Bem…. se non tiver o toresmo como que ieu vai ter energia pra aguentar todo dia a mesma coisa!!!

Edição n. 1360