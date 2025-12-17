Iskapinski reclamando que movimento do armazém indo por água abaxo quando chovendo, que se estrada já estando tom esburacada que tendo inté buraco esperando no baranco a hora de entrar na estrada, quando chovendo buraco se transformando em lama que encalhando os pé-de-bode dos freguéis, jogando nas valeta, derapando nas curva, mais parecendo dança de sokóa automobilística, sem falar que nas descida os altomove ficon sem freio e entron no milharal fazendo estrago. Iéu enton preguntô pra Iskapinski proque iéle non indo reclamar na prefetura, Iskapinski dizendo já gastando umas tréis caneta bic de tanto pedido que já fazéndo mais sempre iéles dizendo que non tendo recurso, que quando máquina non estando quebrada, non tendo dinhero pra ponhar disel e despois tendo que entrar na fila dos pedido que tendo mais pilha de dois metro de altura. Enton iéu falando pra Iskapinski pedir pra um dos vereador resolver poblema e Iskapinski dizendo que vereador non querendo sujar altomóve de lama e só aparecendo quando chuva parando. Enton iéu falando proque iéle non conversa nos Ohpis pra ponhar uns saco de serage nos buraco, Iskapinski enton explicando que já indo na seraria, mais por causa das lei ambiental iéles non podendo serar muita madera e do poco de serage que tendo iéles fazendo estoque pra fazer tapete nas procisson de corpus-cristi. Enton iéu dando ideia pra Iskapinski proque iéle non fazendo promoçon do estoque de bota sete légua, pra povo vir caminhando na lama e Iskapinski explicando que já pensando nisso mais que as bota fabricada na china son mais barata e que non tendo como competir. Iéu enton preguntando pra iéle se ponhar corente nos pneu dos altomovel non resolvendo poblema? Iskapinski enton dizendo que povo só mesmo querendo saber destas corente de oraçón pra que chuva acabe. Enton iéu dando mais uma ideia pra Iskapinski, já que freguéis non vindo no armazém proque iéle non fazendo entrega de compra por pedido por telefone, ansim que nem iestas entrega de deusolivre de pitsa que tem na cidade e Iskapinski dizendo que ninguém tendo telefone na roça e os cebular non dando sinal em dia de chuva. O négócio do Iskapinski mesmo afundando na chuva que inté pena dele dando e iéu preocupado estando proque se iéle afundar e fechar armazém, iéu ficando sem armazém pra contar história. Enton sendo negócio de chuva ou morte que decidindo ajudar e acabô investindo duzenton no negócio. Notro dia Armazém estando cheio de gente e Iskapinski com soriso na cara vindo preguntar se iéu que sendo o responsável pelo movimento enton iéu falando pra Iskapinski dar zoiada pra fora do armazém e iéle vendo, o trator envenenado com reboque de caroça coberta e com uma faxa iscrivinhada, viaçón Iskapinski, atendendo você inté debaxo d’agua. Bem gastando duzenton pra consertar trator mais ficando com crédito, um ano de pinga de graça e história garantida!

