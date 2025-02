Isidorio Duppa: Nóis Vai Descê, Vai Descê

Como iéu já falando nas coluna passada, quem non léu que percure lá na internet, iéu saiéndo de férias de Monza sem saber o certo pro onde indo!! Tá iéu lá acabando de calibrar os pneu no Karaxo e ficando esperando dar distino na cabeça, foi enton que ligando rádio pra iscuitar as condiçón das estrada e tocando aquela musca, nóis vai descer para BC!!! Sabe? tá aí!!! Iéu também vai!!! tá decidido!!! afinal das conta, musca estando nas parada!!! E como ieu pretendendo dar umas parada pelo caminho as coisa se casando!! Mais onde ficando ieste tal de BC? será que sendo Brejo Cheio? ou enton Belarmino Costa, que sendo o falecido caxero do antigo Armazém Cavalo Baio que já podendo ter nome de cidade!! Preguntô prum caminhoneiro e iéle dizendo que sendo Balneário Camburiú!!!! Percurei no mapa 4 rodas, calculei a distância!!! Misericória!! 200 quilómetro!!! Bem, manerando no acelerador, numas 3 hora ieu se chegando. Mais decisón sendo decisón!! Engatô uma primera e saiéu fazendo fumaça. Quando se chegando no contorno ieu quase fazendo o retorno, tudo parado!!! Fila de caminhon que non andando mais!!! mais iéu Sendo Polaco e Non Sendo Fraco!! encarando quase uma hora de primera e segunda, Monza quase que fervendo!! pelo menos aproveitndo água quente pro chimarón!!! Viu placa pra Santa Catarina e virando nas dereita, non dando muito se chegando primero pedágio!! Iéu pensando, já começando a ter despesa das grande, pegô nota de cinquenton e dando pra moça e non sendo que iéla me dando 45 de troco? Ieu falando: moça, senhora erando no troco, que ieu sabendo os pedágio custando os zóio da cara e moça dizendo que ieste sendo baratinho mesmo porque non sendo do Ratinho!!!! Ieu saiéndo feliz da vida!!! Mais pra frente iéu já encontrando o Mar, que saudade de ver aquela imensidon de água na minha frente!!! Iéu parando Monza pra ficar observando de cima da ponte e pensando, proque non trazendo umas vara de bambú pra pescaria? Non ficando muito tempo proqué sendo perigoso, as careta passando a toda velocidade procima da ponte que ventania quase arrancando chapéu de paia da cabeça. Quando voltando pro Monza iéu viu a placa: Represa de Vossoroca!!! Continuô na Br, parecendo um tapete de ton conservada, pista dupla que dando pra ultrapassar os caminhon pela dereita a 80 por hora e sabe o que iéu discubrindo?? Que sendo mais conhecido que pensando, os caro de tráis tudo me cumprimentando com sinal de luiz e buzinando, que até se formando fila detrais parecendo procissón de Son Cristóvon!!! Despois de uma hora ieu resolveu pegar pista da dereita só pra ver quem sendo os conhecido e tudo mundo que passando me chamando de buro, idiota, lazarento, Desgracéra Mésmo!!! Bem, vai que tenha um pingo de verdade non que iéles disséron!!!!!

Edição n.º 1452.