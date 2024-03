Isidório Duppa: Notícia de Morte

Ieu se encontrando com a Rita da Campina dos Taborda, quando estando na rodoviária esperando ômbinus pro Capon Fechado, mais quanto tempo que non vendo a Rita!!

E já foi preguntado como que anda o veio Prudêncio, pai dela? Rita só baixando os zóio e falando que Pai Moréu.

Mais como moréu? Ieu nem ficando sabendo, e Rita contando que já fazendo 2 ano!!!! Mas que vergonha que iéu passando nem sabendo onde ponhar cara?? No banco do lado do ômbinus se assentando Reginaldo dos Gruwinski!! Fiquemo prosiando pelo caminho e quando se achegando ponto do Reginaldo, ieu falando pra iéle, Drowdzenha, e fala pra tua Mãe que o Isidório mandando lembrança!!! Reginaldo enton falando que non podendo porque mãe dele morendo e agora só recebendo oraçón mesmo!!!! Mais como morendo??? Ieu nem ficando sabendo??? E Reginaldo contando que foi no ano passado!! Desgracéra Mésmo!!!! Mais que vergonha que ieu passando que nem sabendo onde ponhar cara!!! Enton ieu falando, mais non avisaron ninguém, onde ponharon anunço? E Reginaldo contando que tudo mundo fica sabendo das notiça pelas rede social!!! Mais que coisa? Será que non podendo ser como antigamente que os vizinho vinham na casa dar notiça ou enton ponhar aviso na rádio, ou dexar recado nos armazém que povo todo indo? E ieu aqui passando vergonha mandando lembrança pra gente morta!!!! E quem non tendo alfacebuk, nem zap zap, nem istagrama? Como que ficando sabendo das notiça ruim? Se ansim sendo, melhor mesmo mudar as estratégia das conversa pra non passar mais vergonha, agora quando se encontrar com os conhecido ieu non vai nem perguntar dos véio pra non cair cara!!! Ansim acontecendo quando se encontrando com o Gerso casado com a Sueli dos Bronkoski, ieu loco pra saber notiça do Véio Jerônimo pai dele, mais com medo de preguntar pra non passar vergonha se o Véio ainda tá vivo. Enton Foi perguntando: Enton como eston as coisa em casa e Gerso repondendo tudo em orde!!! E iéu preguntando, enton só notiça das boa, non tendo notiça das ruim!!! E Gerso falando, agora só das boa despois do falecimento!!! Viu como dando certo? Agora iéu sabendo que o véio batendo as bota e podendo continuar conversa e foi falando, Pois é Gerso, Ieu ficô sabendo do falecimento, pena que num pude ir da encomenda do corpo, mais fica os pêsame pela Morte do Teu Pai!!! Enton Jerônimo me zoiando torto , já foi dizendo, Que Pai dele, o Véio Jerônimo estando firme e forte!!! Quem morendo foi a Sueli e iele virando viúvo, e olha que já fazendo quase 6 meis!!! Desgracéra Mésmo!!!! Sentei na Butchoska!!!

Edição n.º 1406