Isidório Duppa: O Anestesista Milagroso

Iéu no aguentando mais iesta unha encravada, dedon do pé dereito tá no tamanho de uma batata, vermeia que nem pimenton, mais doída que espinho de chuchu na língua!! quase uma salada completa!!! Poblema que ieu nem conseguindo mais andar, até pra calçar a havaiana iéu vendo estrela no céu!!! E agora?? Como que ieu vai resolver?? Se fosse nos tempo passado tava mais fácil, iéu se alembrando que já tendo o mesmo problema, só que no dedon do pé esquerdo, mesma coisa acontecendo, dedon do tamanho de batata, vermeio e doído, mas naquele época iéu foi lá no Hospital da Irmã no centro de Araukówia e já de entrada tinha que fazer depósito de dinheiro pra ser atendido, lembro que iéu perguntando proque pagar adiantado e as Frera disseron que só por garantia caso iéu non saísse vivo. Daí tinha um Doutor Magrinho que viu o problema do dedon e já foi dizendo que tinha que fazer operaçón da varize ou cortar dedo fora e querendo fazer no particular. Desgracéra Mésmo!!! Mandaron iéu fazer consulta com anestesista e despois operar as perna. Iéu ficô esperando na sala até anestesista chamar e quando iéle apareceu, me deu uns quinze tipo de medo, iéla um Ucranianio, grande, forte, cara de brabo, meio carecon, se fosse do tempo da peça Semo Polaco Non Semo Fraco, iéu jurava que sendo o Trambolhon!!!! Home me mandou entrar no consultório e iéu foi dizendo que vindo fazer operaçón das varize, quando iéu falando iéle preguntando se iéu sendo Polaco!! Me deu mais medo ainda, porque Ucraniano com Polaco nunca se deron bem desde os tempo que disputavon de quem sendo a receita de pierogi!!! Iéu falando, que sendo polaco meio abrasileirado. Enton preguntando se iéu conhecendo o Isidório Duppa!!! Desgracéra Mésmo!!! iéu sabendo que tendo gente que tendo réiva de iéu porque cantando em polaco coisa engrassada e se o Médico for um destes, aí non vai ser só operação de varize, vai querer arancar um pedaço que iéu tendo mais pra cima!!!! Enton iéu falando que nem conhecendo este loco do Isidório Duppa, e médico enton começou a cantar o Toresmon, despois o Xaxixon Vermeio e dizendo que conhecendo todas musca do Isidório de cor e assaltiado e se ieu non se incomodando que iele cantasse porque iéle sendo fan número um do Isidório!!! Me mandô mostrar o dedon e foi dizendo que iesto iéle resolvendo, aplicô uma anestesia, pegô um alicate e arrancô a unha fora e só mandou colocar mercúrio-cromo e esparadrapo e ainda me deu de presente um cd do Isidório Duppa!!! Mais que médico bacana, se iéu contasse que ieu que sendo o Isidório, acho que até iéle me convidando pra almoçar com iéle!!! Iéu pedir o meu dinheiro de volta mas as Frera non entregaron, pelo menos o Médico Magrinho ficô chupando dedo!!!! Iéu lembrado desta história ficô imaginando, se o hospital das Irman funcionasse até hoje tava resolvido meu problema de unha encravada!!! Alguém sabendo se iéste Doutor Waldomiro Anestesista atende no particular em algum lugar???

Edição n.º 1445.