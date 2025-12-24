Iéste povo da cidade non bate muito certo das cabeça, onde já se viu ponhar nome de gente nos bicho? Sobrinha Roseli que casando com rapaiz da cidade se achegando com cachoro peludo no colo e chamando iéle de Getúlio, iéu espantado ficando proqué iéu conhecendo pelo menos uns tréis Getúlio e achando que iéles non indo gostar nenhum poco de ter nome nos cachoro, iéu inté preguntando se non tendo nome de cachoro pra dar pro animal, tipo ansin, pchichakreff, Torbéus, Kristryszóski, Zatskis, eticétra, iéste último sendo coisa de otografia mesmo! Roseli dizendo que sendo homenage pro Getúlio Varga, Desgracéra Mésmo!!! Se fosse fazer homenage pros Presidente dando nome pra bicho, Lula podendo ser de Raposa, proque sempre robando e non aparecendo no galinhero. Bolsonaro tinha que ser o Cachoro Pintcher, proque ameaça mais non morde e ficando quietinho quando estando na cólera, Dilma podendo dar nome pra Vaca proque sustentando a beserada dos político que vicion mamando.. O Fernado Henrique podendo ser de pavon, só sirvindo mesmo pra se aparecer pra chamar a atençón, Itamar Franco podendo ser um galizé, além daquele topete que iéle tinha vive no meio das galinha, Collor sendo um Jumento, que além de ter cara de bobón vivendo empacando e se aproveitando dos otro, os otro presidente iéu nem vai falar nada proque ninguém se alembrando deles. Roseli enton dizendo que iésto sendo normal, que inté conhecendo um sujeito que chamando os pintinho dele de Iskapinski. Como? Dar nome de Iskapinski pra pinto? Se o Iskapinski souber disso vai querer tirar iésta história a limpo! Roseli enton contando que vizinha chamando a gata dela de Flortcha! Iéu ficando pensando, quanta maldade com a gata, iéla devendo mesmo ter ódio da bichana pra dar iéste nome ou a gata que sendo pestiada. Mais o que Roseli acabando confessando me dexando de zóio estanhado, meio que gaguejando foi dizendo que patrón dela tendo um bicho que chamando de Isidório. Iéu ficando imaginando que iéste desgraçado acabando colocando nome num cavalo destes puro sangue, que combinando com iéu por ter puro sangue de polaco. Roseli dizendo que non, que sendo otro bicho, enton iéu preguntando se sendo num Boi Zebú proque sendo forte, cheio de pose e tirando o chifre, sendo trabalhador que nem um toro. E Roseli enton bachando cabeça sussurando bem bachinho, iéu falô pra iéla falar mais alto, enton Roseli ficando vermeia foi dizendo que sendo, que sendo, que sendo, num porco. Desgraçéra Mésmo!!! Iéu ficado brabo, virando nos diabo, preguntô se pelo menos sendo um cachaço! E Roseli balançando cabeça pros lado foi dizendo que sendo num porco caipira, malhado e de zóio preto. Iéu dando pulo de réiva, preguntô se iéu sendo paricido com porco, Roseli dizendo, que tirando o chero e os zóio preto que parecendo os zócros do Isidório, só sendo mesmo paricido a beleza do animal. Desgracéra Mésmo!!!!

Edição n.º 1496.