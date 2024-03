Isidório Duppa: Piazada dos Diabo

Mas que piazada do Djanho!!! Uns capeta miniatura!!! Parecendo que foron expulso dos inferno!!!! Iéu vai explicar!!!

Sobrinha Claudete que morando na capital nestes apartamento de luxo do Pinheirinho, veio pedindo se podendo dexar as criança passando o dia na roça só pra ieles ter contato com natureza e aprender um poco de onde familia vivendo nos tempo passado, contando que na cidade grande non tendo lugar pra soltar os filho com liberdade, que sendo tudo perigoso, cheio de bandido.

Veio dizendo que iéles som bem comportadinho, educado e respeitoso. Iéu ansim pra ser educado com os parente já foi dizendo, claro que podendo, ansim ieu vai ter companhia que non sendo bixo. Veio no sábado e descarregando os dois piá e ainda falando que ieu podendo puxar orelha se non se comportarem!!! Quando sobrinha Claudete indo embora!!! Aqueles anjinho viraron no demonho!!! Coreron pro chiqueiro e soltaron os porco no terero que ieu levando duas hora pra reunir a porcada de volta no chiqueron!! Enquanto ieu estando dando jeito nos porco, piazada foi tudo no potrero, pegaron tesora de cortá grama e tosaron as crina dos cavalo que dando pra fazer uns trezentos pincel, e ainda pegaron sabugo e carcaron debaxo do rabo dos cavalo que iéles saieron na disparada pela estrada. Ieu coreu pro Monza pra ir detrais dos cavalo e adivinhe!!! Non sendo que os capeta esvasiaron os quatro pneu do Monza?? Enquanto ieu tava analizando problema, iscuitô barulho na casa, quando chegando, tavon lá os dois capeta quebrando os prato no chon e dando risada!!!! Saieron correndo pra horta e começaron a arrancar tudo que vendo pela frente, cenora, nabo, rabanete, tudo arrancado ainda verde!!!! Ah ieu tendo que dar um jeito, senon ieles indo destruir tudo. Se podendo puxar orelha enton podendo ir pra guerra também, e falei pro piá porque que ieles non fazem uma brincadeira saldável de disputa? Guerra de Ovo!!!! Iéu foi detrais do paiol onde tendo estoque de ovo podre e deu um dúzia pra cada um e falando, quem acertar mais ovo um no outro ganhando!!!! Mas foi uma festa!!!! Se melecaron tudo de ovo podre, um fedor dos Diabo!!! Enton ieu falando que ovo podre faz cair o pinto!!! Único jeito sendo tomar banho de agua fria, non podendo contar pra ninguém e non se mexer pra que o pinto não caia. Quando Claudete voltando e vendo os piá bunitinho de banho tomado e perguntando se os piá se comportando, ieu falando, ah ton bem comportado!!! Uns anjinho!!! Ieu só deu piscada pros piá quando entraron no carro e foron embora!!!!