Isidório Duppa: Pitando Paiero

Como iéu já contando nas coluna anterior, iéu ponhô Monza na estrada e saiéu sem muito distino, hoje iéu tando na estrada de Santa Catarina em direçón do sul, pra chegar nas terá dos gaúcho, tomar chimarón e comer churrasco. Iéu confessando, iéu non tinha nem idéia de quando iéu sendo famoso, maioria dos altomóve que passando por iéu solton buzina, don sinal de luiz e muito ainda carcam mon pra fora e monstron o dedo “pai de todos” apontado pra cima!!! que acho que sendo algum tipo de comprimento de quem viajando nas estrada!! E das véis iéu até responde do mesmo jeito em sinal de educaçón!!! As praia son coisa mais linda, cheia de montanha e água batendo, numas até as prefeitura ponharon umas pedra grande pra proteger o morro pra evitar desbaranqueamento, e quando água batendo nas pedra sendo muito bunito. Outro dia iéu estando em cima de uma destas pedra e vindo onda batendo e dando chuverada que dexando iéu pingando de água salgada, por sorte que sendo dia de tomar banho e non percizando fazer mergulho nos riacho e ainda aproveitando que água sendo salgada e temperando pedaço de galinha pro almoço só de passar nos braço. Andando pela estrada iéu viu placa indicando: Praia do Rosa, que buros mesmo, non sabem que Rosa sendo do feminino e o certo mesmo sendo: Praia da Rosa!! Enton iéu pensando, vai que encontrando a Rosa, podendo até ser a mesma dos tempo de infância lá na escolinha do Capom Fechado, aquela que se chamando Gertrude, mas que só indo pra escola de calcinha cor de rosa!! Iéu enton foi seguindo as placa e quando se achegando na bera do mar, vendo lá no fundo uma moçada deitada em cima de umas plancha e de veis enquando ficando de pé acompanhando as onda, que jeito bacana de pegar Jacaré!! Sabe que inté vontade deu de pegar um pedaço de taúba e fazer mesma coisa. Foi percurar uma construçón pra empresatar a táuba quando vejo uma roda deste pessoal com tudo corpo com iéstas tatuage colorida, pitando uns paiero, iéu foi tirar informaçón e óia só que rapaziada educada, na hora preguntaron se iéu querendo dar um taio no paiero deles, enton iéu, como sendo educado, tirei do bolso fumo cavalinho e pedaço de paia e preparando também um paiero. Enton o mais cabeludinho oferecendo troca do meu paiero com o dele. Mas que gente educada, na hora iéu aceitando e foi tragando o paiero deles, que sendo poco diferente, sendo de papel e me sentei na roda de conversa e começô fumando, e posso dizer que aquela cavalo azul que estando avoando nas nuve e furando os arco íris, devendo ser amigo dos monstro que mergulhando no mar, e iéu ali avuando por de cima das flor e das floresta com mundo girando em volta da cabeça e drento de uma bola de fogo que saia dos zóio das cobra e largato que coriam no campo de grama de onde saion das produndeza da terra raios de luiz colorida que me caregaron até a lua e me apagaron num banho de cachoera…

