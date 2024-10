Isidório Duppa: Pouco de História

Iéstas história que vindo dos passado von sendo contada de boca a boca de geraçón em geraçón que das veis inté a gente duvidando se sendo verdade ou mentira, inté porque no caminho da contaçón sempre ou alguém ponhando mais pimenta na história ou tirando uns paragrafo das escrita pra economizar falaçón!! Mas que ieu non tem dúvida que poco de verdade sempre existindo porque senon a história non indo ser contada por tanto tempo!! Ansim a história contando que a Bizavó da Dona Izabel Benzedera, que também sendo benzedera, porque o ofiço dos benzimento se passando de mãe pra fia, foi a responsável por segurar os 3 mil picapau federalista que querendo invadir a Lapa, só dando chá pros 639 maragato da tropa do General Carnero durante o cerco da Lapa!! A Bizavó que tinha aprendido na Polonha a fazer o chá da resistência, uma mistura de picon preto, chapéu de coro, espinheira santa, nó de cachorro e catinga de mulata, dava toda manhã pros maragato que se viravon nuns tréis cada um de tom resistente, e quando ion pras batalha espantavon os picapau só no bafo!!! A batalha só terminando quando também terminando todas erva!! Dona Izabel Benzedera guardando ieste segredo por mais de 200 ano, só revelando quando o Capom Fechado estando sendo invadido por um bando de maloquero, mais ieles fazion o diabo!!! robavon tudo que vendo pela frente, pixavon as caroça, os ponto de ômbinus, mexion com as polaquinha, chamavon povo pra briga, nóis tava vivendo um verdadeiro inferno!!! Nóis chamava poliça mais o bando fugia pro mato, os que poliça pegava notro dia tavon tudo solto e fazendo bandalheira e dando risada da nossa cara!!! Daí um dia Dona Izabel Benzedera deu uma xicra de chá pro povo dizendo que sendo o chá da juventude e quando os maloquero se achegaron de bando, nóis coremo pra cerca, peguemo as ripa e saiémo de trais dos bandido!!! Bradando pra cair fora!!! Saiéron correndo que nem cachorro de pedrada, Nunca mais se aparecendo um maloquero no Capon Fechado!!! Por iésto que nóis até hoje na casa da Dona Izabel Benzedera tendo a maior concentraçón de plantaçón de erva do planeta!!!

Edição n.º 1437.