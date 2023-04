Isidório Duppa: Previsão do tempo

Iéu estando na bera da estrada capinando um mato, quando se parando um altomóve, moço baxando o vidro ieu vendo que tendo uma mulher do lado e umas criança no banco de tráis, enton moço com soriso na cara já veio me preguntado qual a previson do tempo para hoje. Ieu achando estranha a pregunta, normalmente quando vendo umas pessoa diferente normalmente eston perdida e querendo achar caminho de volta. Enton ieu preguntando pro moço pra que querendo saber e moço explicando que dizendo pra familia dele que as pessoa do interior sabem sempre a previson do tempo antes de sair de casa pra saber que tipo de trabaio von fazer…. Ah ieu falando, pro moço, iésto mesmo, até parecendo que o senhor sendo entendido, e sendo mesmo verdade, já de manhazinha gente se alevanta e conforme a previson do tempo nois decidimo o que fazer de trabaio. Familia ficando tudo orgulhosa do sujeito!!!! E enton ieu foi dizendo, que hoje o tempo vai estar ensolarado até o meio dia despois vai encher de nuvem e no finzinho da tarde vem chuva!!!! Enton moço foi preguntando como que nóis do interior sabemos direitinho o que indo acontecer com o tempo, se sendo ensinamento dos antigos, se tendo alguma simpatia, se sendo conforme a lua ou pelo caminho das formiga. ah enton ieu explicando que nóis iscutamo na rádio mesmo!!!! Moço enton ficando com cara de bocó, e preguntando se esta estrada indo pra cidade, ieu enton falando que non podendo, se a estrada indo pra cidade como que nóis aqui do interior vamo ficar sem esta estrada?? Ieu já tava vendo que moço estando meio nervoso, fechando vidro e alevantando poera na estrada, de repente ieu só iscuitando um barulho de altomóve batendo nas arvore, foi até a curva e tava lá, o carro do sujeito caido no baranco. Moço saiu bufando do carro e falando porque non colocom uma placa na estrada dizendo que tendo um baranco na curva? Ieu falando pro moço, olha a placa até que tinha, mais como ninguém caia no baranco nóis aranquemo!!!

Edição n. 1359