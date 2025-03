Isidório Duppa: Primeira Noite no Inferno

Bem, como iéu já contando nas coluna passada, iéu estando de férias e dexando o Monza me levar, e estando nesta tal de BC que tanto a musca faz propaganda e hoje sendo primera noite que iéu drumindo drento do Monza, e iéu confessando, foi uma noite dos inferno!!! Iéu escoiéu uma rua meio escura e afastada da muvuca , passô quase uma hora matando pernilongo e tapando buraco pra non entar mais nenhum. Mais pernilongo é um dos tipo de bixo fantasma que picon a gente, eles se multiplica de um jeito que nem a matemática explicando, pro mais que a gente pense que já matou todos eles, sempre vai aparecer mais um zumbindo nos zovido!!! Drumir drento do Monza sendo uma experiênça e um desafio, o de encontar uma posisón que seje confotáve, quando se achando que deitando no banco de tráis incoído vai fica bão a gente discubrindo que os braço só existe pra incomodar, quando ficando descosta no banco de tráis discubrindo que as perna son mais cumprida deitada do que de pé. Se Baxando banco do passagero os quarto das costa pegando na junção e doendo, se ficando ajoeiado com bariga no banco da frente, os joeio despois de uns quinze minuto já doendo pra diabo, daí iéu pensando, comé que quando nóis sendo criança aguentado duas hora no castigo ajoeiado em cima de grão de milho? Bem que da verdade, ieu nem sabendo dereito quando pegando no sono e nem que posiçón drumindo, só sabendo que pra sair do Monza hoje de manhã as espinha travaron que saiendo na posiçón daqueles monge bundista, e pra desentortar levando quase uma hora deitado e fazendo estas bidominal. Mais já que estando na praia, ieu enton vai tirar férias pra valer, e vistiu aquele mesmo calçon de listradinho que ieu comprando pra ir pra Praia de Matinho, lá na msuca do disco Trator Envenenado, e foi caminhando em direçón do mar, só umas quinze quadra, e percebendo que as Rua aqui de BC non tendo nome, tudo pro numbro, rua 250, rua 1280, rua 476 e deste jeiton, mais parecendo palpite pra jogar na Loterial Federal, non demorando nem 45 minuto ieu ja estando vendo a praia, bem, vendo o mar no fundo proque na frente tendo outro mar, o mar de gente deitada, aquilo parecendo final de batalha da idade média, non tendo nem espaço pra se pisar na areia, eron tando dos guarda sol que sombra cobrindo toda a areia. Iéu foi disviando e trupicando nas perna da pessoa, das véis perdendo um poco noçón de onde pisando proque ninguém sendo de fero, e com aquelas moça virada descosta, non tem como non dar uma zoiadinha. Só sei que quando se achegando na água, depois de meia hora, e pensando em dar um mergulho, só iscuitô apito do salva vida, dizendo que agua estando imprópria pra banho!!!! Desgracéra Mésmo!!! Enton o que estando fazendo ente mundon de gente deitadona na areia? Será que vindo aqui só pra mostrar a bunda??? De réiva iéu decidiu ir embora desta BC, como que tem loco que vindo pra este Inferno!!!! E Foi voltando pro Monza, voltando, voltando, voltando, Desgracéra Mesmo!!! Alguém vendo um Monza Verde Músico parado por ai???

Edição n.º 1454.