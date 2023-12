Isidório Duppa: Reclamações

Tem coisa que dá uma vontade, mas uma vontade de colocar os complemento que das véis ieu mesmo non resistindo!! Alfredo resolveu vender fiat 147 78, Escrivinhô no para brisa trasero: Vendo…. Iéu non resistiu a tentaçón e escrivinhô embaxo do Vendo:

Eu Duvido!!! Sobrinho Bronislau veio se gabando que indo nos baile e deu uns amasso!!! Iéu non resistiu e comentô.

Deu uns amasso? Bateu o carro? Pasando na frente da loja de moveis usados tinha um placa escrivinhada “Temos Novidades”, enton ieu preguntanto na loja de usados: o que que tem de novo? E também tem coisa que non dá pra entender, tava iscrivinhado na fachada: Loja de Presentes, ieu entrô e falô pra balconista que querendo um presente, moça mandô escolher, ieu enton pegando uma tauba de cortá carne com faca e garfo, quando foi saindo, moça disse que tinha que pagar, mais como? A Loja non sendo de Presentes? E na frente do restorante que palca dizendo, almoce aqui ou leve para viagem, quem que indo viajar e levando cumida pronta na viagem? Dá pra entender uma coisa destas? Mais na frente tinha um chaveiro com as iscrita “ trocamos segredos” ieu entrando e falô pro moço, quando piazon iéu feis estripulia com a cabrita e o senhor o que fazendo? Home em veis de falar o segredo dele ainda me mandô lamber sabugo!!! Que falta de educaçón, enton pra que colocar frase dizendo que troca segredo?? Porque que as pessoa se dizem de entendida, que sabem de tudo, e escrevinham nas oficina “conserto todos eletrodoméstico” e toda veis que ieu levando a enceradeira pra consertar iéles dizem que non tem conserto?? Ieu fica bismado, com tanta das enganaçón, que iéu non resistindo e fondo lá no Porcon fazer a reclamaçon, Foi lá no Porcon, mais vocéis non von acreditar, nem no Porcon as coisa son séria, adivinha se tinha algum Porcon, nem porcom, nem porquinho e nem um Leitonzinho se quer!!!…

Edição n.º 1392