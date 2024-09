Isidorio Duppa: Reforço do Time do Capon Fechado

Emilio se achegando com novidade!!! Dizendo que agora sim que o Time do Capon Fechado indo decolar na tabela, iéle que sendo o Persidente e ténico do Capon Fechado Organizaçón Desportiva, conseguindo patrocínio da Leiteria do Albino e contratando um craque matador pra jogar no Time de futebol. Enton nóis preguntemo, quem sendo o tal do craque!!! Emilio estufando os peito, dizendo que fechando contrato até o fim da temporada, com um jogador profissional que já jogando no exterior e que sendo artilheiro por todos os time que já passando: O destruidor de defesa, o terror dos golero, a broca das retranca. Enton Emilio respirando fundo e falando que o novo reforço do time do Capom Fechado sendo o Neimorto!!! O Neimorto??? E iele aceitando jogar no Capon Fechado??? Emilio contando que non foi facil a negociaçón, mais iele aceitando contrato por quinhenton por jogo!!!! Desgracéra Mésmo!!!! Von pagar quinhenton pra um jogador enquanto os otros só ganhon um pon-com-bolinho e meia gasosa? Ah iésto non vai dar certo!!!! E dito e prefeito, no domingo no jogo contra o Espinho Seco Futebol Clube, que estando na lanterna do campeonato, faltando 15 minuto pra começar a partida, se achega o tal do Neimorto de altomóve lustroso, nem cumprimenta ninguém e vai ponhando uniforme tudo passadinho no ferro com chuteira de pelica, passa zig nas perna e entra no campo!!!! Juiz dá apito e o Neimorto nem se mechia no campo, ficava na banheira esperando sobra de bola. E Emilio gritando na cerca, passa pro Neimorto, passa pro Neimorto!!!! Quando deron primera bola, Neimorto ficô na frente do zaguero ensaiando dibre, e zaguero só zoiando, Neimorto ficô lá mechendo as perna e Zaguero só zoaindo, quando tentô passar, zaguero só dando uma dividida que o Neimorto saiu rolando pelo gramado, mais deu tanta das volta que uniforme ficando maron de tanta bosta de vaca!!! Já pediu substituiçón por machucadura!!! Foi pro banco e Iskapinski com garafa de mentruiz foi ver machucadura, só um aranhonzinho que nem aparecendo vermelho de sangue!!! O tal do Neimorto é mesmo um Meiomorto mesmo!!! Só deve ter jogado no exterior no tempo que sendo mascate no Paraguay. Nois tava perdendo de 3 a zero no primero tempo, mais viremo pra 8 a 3 depois do intervalo porque Emilio prometendo aumento do bixo pra pon-com-bolinho, romolps, ovo cozido e cerveja!! Que dando menos de quinhenton!! Emilio pelo menos teve peito que otros ténico non tendo, este Neimorto, mas Nei Morto que joga mais no Capon Fechado!!!!

Edição n.º 1432.