Isidório Duppa: Remédios

A gente só se sente que tá ficando véio mesmo quando a idade vai se achegando!!! Vai aparecendo umas dificuldade que dos tempo passado non ierom dificuldade, cabeça non funçonando dereito e gente nem se alembrando da tabuada do nove!!

Antes ieu antes regava horta de repolho com mijada, hoje só regando as bota mésmo, as vista vai falhando e falta braço pra ler as letrinha, coisa anda parecendo castigo, de dia ataca os nervo e de noite ataca o figo. Nóis contamo dos problema pros doutor e iéles dizendo que a idade pesa e o corpo sente!!

Enfion remédio colorido de tudo quanto sendo cor, uns até com duas cor que estomo já tá parecendo um arco-iris. De manhanzinha, é remédio antes do café da manhan, remédio despois do café, de tarde remédio antes do café da tarde, despois do café da tarde, pra fazer economia ieu resolveu cortar o café só pra non tomar os remédio!! Remédio na hora de durmir!! que ieu achando a maior bestera do mundo, pra que tomar remédio se drumindo a gente nem se alembra dos problema?? Os Doutor sempre falando que percizando despois de certa idade tomar remédio pra prevençón de doença, iéu até achando que iéstes médico sendo tudo vidente porque receitando coisa que iéles nem sabendo que vai acontecer!! E despois remédio é pra curar problema que tendo quando acontecido, non pra tomar a toa achando que vai acontecer, non é mesmo?? Quando dando dor de cabeça, toma uma cibalena!!! Mais non perciza tomar cibalena sem ter dor de cabeça!!! Por iésto que iéu achando que iéstes médico tendo comissón das fábrica e recebendo em caxa de remédio de graça, sem pagar um toston , ieu sabendo proque das véis enquando Doutor me dando caxa de remédio grátis!! Se o Doutor mesmo non tomando os remédio que sendo obrigado a dar de graça pros otro, pra que que iéu indo tomar? Enton melhor remédio pra prevençón sendo non comprar o remédio e guardar o dinheiro como uma prevençón de gasto de quando doença aparecendo….

