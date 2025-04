Isidório Duppa: Semelhanças

Iéu pensando que se achegando no Rio Grande indo encontrar um monte de cavalero pilotando os cavalo, com aquelas bombacha, bota, chapéu de aba larga e lenço no pescoço, mais muito pelos contrário, um movimento desgraçado nas rodovia, quando se achegando na capital uma montuera de prédio velho e gente se espremendo nas calçada, só o Rio Iguaçú deles sendo maior que o nosso, que inté passando navio, o que achando interessante é que os engenheiro devendo ser tudo bocó, acreditem que fizeron uma ponte ton baxinha que pra passar Navio por debaxo tiveron cortar a ponte e ponhar uns cabo de aço pra alevantar o meio da ponte pra dar passage pras embarcaçón. Iéu non tendo muito que fazer por lá que fiquei que nem no ditado: “a ver Navios”!!! Outra coisa interessante que iéu precebendo que o Rio Grande sendo dois país num só, e achando que iéles non se entendendo, devendo ser dois tipo de povo, uns que usando umas camisa listrada de azul, preto e branco e otros que usando as vermeia!! daí penduran nas casa as bandera da mesma cor. Mais pelo jeito iéles se entendendo, iéu non vendo nenhuma batalha faropilha acontecendo. Bem, se estando na tera dos gaúcho pelo menos ieu tendo que comer um churrasco, e saiéu percurando onde comer uma daquelas costela fogo de chon, que vendo no televisor, com roda de gaúcho, gaiteiro e chimarón, enton foi nun no parque que me indicaron, mas que nada, só tendo mesmo uma churaquera de espetinho. Mais pelo menos parque sendo bunito, non ansin ton bunito que nem o Parque Cachoera, mais tendo suas semelhança, se no Parque Faropilha non tem churrasco, no Parque Cachoeira também non tendo Cachoeira, e ficamos quites e non falemo mais do assunto!!! Foi enton que resolvendo subir a sera e se achegando numa cidade com nome conhecido, Gramado!!! e a ansim pensando, nois non semo ton diferente que iéles non, se ieles tendo Gramado, nóis temo o Capinzal!!!! Iéu tendo que confessar que ficando de boca aberta!!! Quando se achegando em Gramado parecendo que se achegando na Európia!!! As casa cheia de vaso que parecendo que estando na Alemanha, as Flor por toda cidade que parecendo a Holanda, as montanha em volta que parecendo Suiça, As rua tudo limpinha que parecendo Inglatera. Iéu conhecendo muito bem iéstas paisage porque parecendo que entrando drento das folhinha que antigamente ganhava no Mário Gondek de fim de Ano!! Sabe de uma coisa? se parecendo Európia iéu vai fazer que nem os Europeu, vai tomar um café e foi na cafeteria e pediu uma Média e um Pon com Mantega!!! Desgracéra Mésmo!!! Parecendo Európia Mésmo, me cobraron 10 Euros!!!

Edição n.º 1460.