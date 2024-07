Isidório Duppa: Sobrancelha

Flortcha minha irmã sempre vindo com umas idéia de girino, dizendo que estando fazendo curso de desaine de Sobranceia!!! Ieu non entendeu nada, mais pra non dar uma de ignorante ieu fazendo de conta que entendendo do assunto e falando Pra Flortcha que sendo boa Idéa!!! Enton Flortcha abrindo sorison preguntando se podendo aplicar os conhecimento nas minha subranceia!!!! Desgracéra Mésmo!!! me dando 3 tipo de medo, iesta coisa de servir de cobaia pros teste da Flortcha já me dando muita dor de cabeça. Uma véis iéla mandando ponhar os pé numa bacia cheia de produto especial que iéla inventando dizendo que sendo pra tirar os calo da planta do pé!!! Até que no começo dando certo, saiéu umas fumacinha dos pé mas ficaron lisinho e macio que nem bunda de bebê!!!! Mais despois começando nun ardume que doendo nos osso, ieu teve que enfiar os pé no querosene!!! Quando ieu preguntando o que sento aquele produto especial? Florcha dizendo que tendo um monte de erva misturado com água da bateria do Fusca!!! Desgracera Mésmo, iéra ácido sulfúrico!!!! E quando iéla foi pintar meus cabelo com koleston e foi dizendo que vai passar um fixador especial pra que tinta durando mais tempo. Despois da pintura meteu o fixador na minha cabeça, feis uma espuma que cabeça ficando branca, despois que secando aquilo parecendo um capacete, duro e pior, colado nos cabelo!!! Quando ieu preguntando que Diabo de fixador sendo aquele? Flortcha só me mostrando lata: Espuma Fixadora de Caxilho de Porta!!!! Agora vindo com iesta coisa de desaine de subranceia, iéu enton preguntando pra Flortcha se iésto non sendo coisa só pras mulher e Flortcha dizendo que tendo muito atrista famoso que tendo as subranceia desenhada por iésto que aparecendo nas novela!!! Non teve jeito, se ieu non dechando Flortcha aplicar os conhecimento como que ieu querendo que iéla seje profissional!! Tirei os Zócros e Flortcha pegô pinça, navalha e de atracando nas taturana das vista!!! Depois de meia hora mexendo iéu preguntando se ainda demorando e Flortcha dizendo que demorando uns 2 meis? Mais como 2 Méis. Dai iéla contando que estava dando erado e tudo que só dá erado melhor começar do Zero e raspo subrancéia!!!! Desgracéra Mésmo!!! Agora como que ieu vai fazer pra aparecer pros outro sem subrancéia?? Flortcha dizendo que non tem portância!!! Ninguém conhecendo Isidório sem os Zócros escuro mesmo!!! E despois, na jornal ninguém fica zoiando pra minha cara!!!!