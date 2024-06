Isidório Duppa: Tarja preta

Mais tá cada dia mais difice aguentar a minha irmã Flortcha!!!!

Quando se alevanta da cama já vai chutando tudo que vindo pela frente, gritando que nem loca e ainda me xingando em polaco me chamando de Holera, Pchakreff, Son die Curva!!! que sendo palavron feio, mais ieu podendo escrivinhar no jornal porque ninguém entendendo. E despois do almoço estando ton carinhosa, educada e trabalhadera!!! Que parecendo pessoa que saiendo das escola de educaçón!!! E iésto todo dia, e non adianta mandar iéla se tratar que iéla vira nos diabo e dizendo que non tendo nada!!!! Mais como coisa anda preocupante, e iela non querendo fazer tratamento, ieu resolveu ir consultar doutor dizendo que sendo iéu que percizando, e o remédio que doutror passando pra ieu vai servir pra Flortcha ficar mais calma. Iéu enton foi numa tal de Dotora Ana Liza, Pepsiquiatra!!! Já que doença tá na Flortcha e non niéu e as mulheres que se entendem. Ieu entrando non consultório da Dotora e zóia, Bunitona iesta Dotora, nem preguntô o que ieu vindo fazer e já me mandando deitar numa cama, ieu confessando, na hora inté vindo uns pensamento pecaminoso na cabeça!!! Enton dotora foi preguntando tanta da coisa que nuns cinco minuto iéla sabendo mais da minha vida que ieu mesmo!!!! Enton ieu falando que de manhã ieu sendo uma pessoa e de tarde outra!!! Enton dotora contando que iésto sendo sintoma de pessoa bipolar e só se resolvendo se tomar Tarja Preta antes de drumir. Ieu saiéu da consulta com coraçón partido, Iéu até já tava gostando da Dotora!!! Mesmo ansin foi no mercado comprar o tal Tarja preta!! Desgracéra Mésmo!!! 150 Real o Litro de um tal de Black Label!!! Sabe de uma coisa, ieu vai comprar genérico mesmo!!! Passei no Iskapinski comprei um litro de Pinga Trevisan e pintei uma faxa preta com pincel anatômico, que o efeito é o mesmo. Sabe que resolvendo problema? Ieu dá Tarja preta Pra Flortcha antes de drumir e iéla só acorda depois do almoço quando estando Boazinha, educada e simpática!!!!