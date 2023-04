Isidório Duppa: Televisor

Agora a coisa complicando, meu televisor deu problema no tubo!! Tudo escuro, ieu já mexeu nos controle detrais do apareio e nada de voltar, ainda se tivesse chuvisco pelo menos passava a previson do tempo!! Única coisa que funcionando ainda sendo as válva do som, pelo menos exercita a imaginaçón!!! Tá ansim parecendo Televisor de crente, porque crente só iscuita o televisor porque non acredita em imagens!! Ieu non sabendo o que fazer, garantia do último conserto vencendo em 1982, quando os cupim atacarom caxa de madera do televisor e comerom quase todos canal do televisor e desde entom televisor só pegando a Tv Desaparecida, proque se fosse a Aparecida pelo menos Aparecia alguma coisa na tela, bem, pelo menos ieu non fica vendo notiça ruim!! E agora? O que fazer? Ou compra um novo destes fininho gastando fortuna ou só iscuita as missa. Pra tomar decisón iéu foi na loja ver quanto custando televisor novo, tinha lá uma parede de televisor de tudo que tamanho, tudo ligado no mesmo canal, mais como som buro, quem que vai comprar um televisor que só pegando um canal? Já chega o meu velho que só pegando a desaparecida. Moço que atendendo preguntando se iéu interessando em televisor, ieu falando que só tá dando uma assitidazinha. Enton moço falando que podendo ser de led…. Home do céu, pra que que ieu querendo um televisor de led? Ieu quero de assistir mesmo e non ficar lendo as letrinha!!! Enton moço dizendo que tendo LCD, Desgracéra Mésmo!!! Por iesto que dizem que as droga core solto na cidade, até nas loja ficom me oferecendo!! Enton moço preguntando se tendo preferência por tamanho, Agora sim, dizendo coisa que prestando, mas é lógico que iéu querendo um tamanho que se enxergando de longe porque de perto tendo que usar zócros. Moço foi falando dos preço dos apareio!!!! Desgracéra Mésmo!!! Tudo pra cima de mil real, uns até mais caro que o Monza!!! Sabe de uma coisa??? Se for só pra assistir as missa, que só iscuite mesmo, pelo menos iéu non percizando ponhar ropa de domingo, Padre non vai ficar me zoiando mesmo!!!….

Edição n. 1357