Iéu inté achando desrespeitoso abusar da bondade dos otro, por iésto que quando alguém cunvidando iéu pra almoçar na casa dele, iéu nunca repitindo o prato mais de três véis, iéu saiendo ainda com espaço no estômo mais sendo por educaçón. Também achando desrepeitoso non aceitar coisa deferente pra comer se alguém oferecendo, ansim iéu sempre exprimenta um meio quilo pra ver se gostando ou non.

Otra coisa que iéu achando que faltando nos respeito sendo ponhar salgadinho nos bolso quando indo nestes coquetel que garçón passando com bandeja, iéu achando mais educado encher a mon cumas deis ou doze coxinha e ir comendo de duas em duas, proque nunca se sabe hora que o garcón vai passar de novo. Agora quando indo nos casamento iéu perferindo fazer amizade com churasquero do que ficar esperando os conde trazer churasco no prato de papelon, sempre tém um guloso que pegando os minhón e dexando os osso sobrando pro otro, pra non ficar perto destas pessoa sem modo é que iéu enchendo uns dois prato com risoto e maionese e indo no balcon do churasquero levando uma garafa de gasosa pra iéle, sempre caindo um pedaçon de alcatra que nem entrando no prato de ton grande, ansim iéu usando as mon mesmo pra segurar a carne com a vantage que non percisa cortar, vai nas bocada mesmo. Agora, se tendo coisa que iéu inté me sentindo mal de recusar sendo xuxú, iéu non sei proqué, mais se izistindo coisa que non batendo com iéu sendo iesta verdura que parecendo um frango verde com espinho, que non tendo gosto de nada, podendo fazer uma bacia de salada de xuxú que iéu non passando nem perto, podendo fazer xuxú ensopado, frito, nas milanesa, sopa de xuxú, que iéu non podendo nem ver. Me falaron que miór manera de gostar de xuxú sendo comer pensando que sendo otra coisa, iéu inté tentando, pensando que comendo uma banana e comendo xuxú, sabe que gosto que dando? De nada, porque xuxú non tendo gosto de nada mesmo. Despois, parecendo praga, xuxú devendo ser uma destas coisa sobrenatural que aparecendo em tudo quanto é lugar e ninguém sabendo de onde véio, na roça estando cheio de xuxú mais iéu nunca plantando, coisa vai dominando, se alastrando por debaxo dos pipino, subindo nas arve de fruta, pela varanda, parece o demonho verde.

Pior, quando mais raiva dando parecendo que a xuxuzada se multiplica e se dexar sem cortar os pé de xuxu invadem inté drento de casa. Acredite se querendo,na cidade inté tem gente que compra xuxú e aqui em casa nem os porco querendo, iéu já oferecendo xuxú pra quem querendo, poblema é que pessoal inté aceitando ficar com os xuxú desde que iéu pagando frete. Desgracéra Mésmo!!!! Non dando réiva?

