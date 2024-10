Isidório Duppa: Trocando as Roupas

Iéu estando na cidade andando num beco pra ver se encontrava um lugar pra descarregar a bixiga, quando se achega um rapaizinho com boné da Nike na cabeça, mais ou menos da minha altura e me feis uma proposta irrecusável!!! Se ieu non querendo trocar a minha ropa pela dele!!! Ieu zoiô a ropa do moço e pensando, devendo valer pelo menos treis veis mais que as minha que ton tudo velha caindo nos pedaço!!! Camisa do Time dos Corintia, bermudon floriado. Se for ponhar no papel custando mais de 150 Real!!!! E despois que custando voltar pra casa vestido deste jeiton, vai ser só até se achegar em casa mesmo, que custa passar poco de vergonha!!! Troquemo de ropa ali mesmo, Moço ainda querendo trocar o Boné pelo chapéu de paia!!! Opa!!! Mior ainda!!! Só um boné da Nike devendo valer uns cinquenton e chapéu de paia usado nom servindo pra nada!!! De Tom sastiféito que rapaiz ficando que até me deu uma faca de presente e um pacotinho de pó branco, e ieu preguntando o que sendo aquilo e moço dizendo que sendo fermento! Moço saiéu todo facero vestido de polaco, passô no meio de dois poliça que tavon vindo!!!! e ieu facero com camisa do Corintia!!!! Mas Quando os poliça me viron, me ponharon encostado na parede e fizeron revista!! Preguntaron proque a faca? Ieu falando que sendo pra picar fumo!!! E o pacotinho de pó o que sendo? Enton ieu falando que sendo fermento!!! Um dos guarda deu cherada e falando que ieu estando preso!!!! Guarda enton mandando ieu tirar a camisa do corintia, porque iele sendo corintiano e non querendo que saia no jornal bandido vestido com a camisa do time dele, que estando na hora de reverter a má fama dos torcedor!!! Mandô ponhar uma dos Coxa!!!! Enton outro guarda falando!!! Non, dos Coxa que non porque iéle sendo Coxa-Branca!! Enton Um dos Guarda disse pra ponhá uma do Atlético!!! E o outro dizendo, que non podendo, porque iéle sendo corintiano em São Paulo e Atleticano no Paraná!!! Enton guarda falando que von ponhar uma do Paraná Clube e outro falando: Deus Zolivre, proque Capiton sendo Paranista e daí sendo ieles que von ser rebaixados!!! Bem, acabaron me liberando por falta de opção de camisa!!!! Alguém aí se interessando em uma camisa do Corintia + Um bernudon + um boné na Nike? Faço 200,00 o pacote!!!

Edição n.º 1435.