Iéu ficando ton sem graça de véis enquando que non sabendo donde ponhar cara de vergonha, iésto acontecendo quando se encontrando com os conhecido e sisquecendo do nome deles. Ontem mésmo iéu estando na vila e vindo um conhecido conversar com iéu, me chamando pelo nome, preguntando da Flortcha, preguntando das novidade do Capom Fechado, se Iskapinski continuando com armazém, iéu me esforçando pra se alembrar de onde conhecendo o moço e non vindo nas memória e preguntar de onde que conhecendo sendo falta de respeito, enton iéu fazendo pregunta de como indo o pai dele, iéle baxando cabeça dizendo que pai dele já morendo fazendo uns 10 ano. Desgracéra Mésmo!!!, mais vergonha passando. Enton preguntando da mãe dele e moço respondendo mesma coisa, que mãe também morendo fazendo uns cinco ano. Se dispidimo e iéu ficando com aquela coisa na cabeça. Otro dia mesma coisa acontecendo, veio senhora dando abraço e falando ansim de quanto tempo nóis non se vendo, desde casamento da sobrinha Roseli, que foi divertido e que nóis dancemo sete-passo e sokoua, Desgracéra Mésmo!!! Iéu nem se alembrando do casamento como que indo se alembrar daquela senhora, iéu enton foi preguntando do marido dela onde anda trabaiando pra ver se se alembrando dela, iéla falando que marido estando parado fazendo dois ano, iéu preguntando que estando no seguro desemprego, iéla enton dizendo que marido estando parado no caxón. Moréu? Do que moréu? Iéla dizendo que foi por causa de Guiomar, iéu achando que sendo amante dele que matando, preguntô pra senhora se iéla sabia do caso, senhora enton dizendo que iéle voltando pra casa de corcel, guiô mar e acabô batendo numa árve e moréu. Se dispidimo iéu ficando encasquetando quem sendo aquela viúva.

Por iésto que iéu resolveu aplicar novas técnica pra descobrir quem som as pessoa e non passar tanta vergonha, quando alguém vindo conversar e iéu non sabendo quem sendo, iéu começando a fazer as pregunta primero, pregunta ansim que non ofenda, por exemplo, pregunta como sendo mesmo o nome do vizinho, se anda morando lá mesmo, se em casa tudo mundo estando bem, se algum dos parente tem galinha pra vender, se conhece alguém que conhecendo receita de kuque, ansim por andiante, daí vai ligando as coisa e se alembrabdo da pessoa. Funciona dereito e tem resolvido um monton de situaçón sem graça. Ansim acontecendo quando moça vindo dar bejo niéu e iéu já preguntando como estando as coisa em casa e mocinha dizendo que mãe se recuperando da operaçon das varize, enton iéu preguntando se já se formando e moça dizendo que faltando dois ano pra acabar com faculdade de pedagogia, enton preguntando se pensando em casar e moça dizendo que nem namorado ainda tendo.

Bem non tendo namorado, mãe fazendo operaçón das perna, estudando pra professora, iéu non tendo dúvida, sendo sobrinha Marlene e ansim chamando iéla pelo nome, moça estranhando dizendo que nome dela sendo Anacleta, a filha do Açoguero, aí enton eu aproveitando pra preguntar como que iéle estando, e moça dizendo, Pai morendo fazendo 5 ano!!! Desgracéra Mésmo!!!

