Isidório Duppa: Vale a Experiência

Com os ano se passando a gente vai ganhando experiênça em muitas coisa!! Sempre que iéu percizando de algum serviço ieu sempre prestando atençón de como que o pessoal fazendo, ansim, quando precisar de novo, nem perciza gastar dinheron pagando conserto que ieu mesmo aprendendo a fazer!! Que nem nas mecânica!! De tanto problema que Monza já dando iéu até já sabendo montar e desmontar o motor!! Porque sempre fica vendo como é que mecânico consertando!! Das véis sendo um pobrema simplesinho que se for dexar na mon do mecânico iéle falando um monton de coisa só pra cobrar mais caro, mais se já sabendo como consertar sendo só falar o problema e como que conserta que mecânico non passa perna, e na maioria das véis, ieu mesmo resolvendo sem ponhar mon no bolso!! Assim que nem quando a temperatura do Monza bate no vermelho!! Levei nuns treis mecânico e trocaron o sensor disso, termostato daquilo, ponharon liquido de refrigeraçón e non resolveron o problema. Sempre temperatura alta!! Advinha quem que resolveu o problema? Acertô, foi ieu mesmo com a experiênça!!! Foi só ponhar um vidro de dipirona no reservatório de água que a temperatura baxando na hora!!! Que nem geladeira quando parando de gelar, veio ténico e falando que tá faltando gás!! Pegô um bujon e meteu na manguera, non levô nem 10 minuto de conserto e ainda me cobrando duzenton!!! Ah ieu aprendendo liçón, quando geladeira estando gelando poco iéu carcando um liquinho no tubo e problema resolvido sem gastar mais nenhum toston!!! Das véis televisor apagando, ficando só nas conversa e nada de image!! Ieu ja levando no conserto e voltando funçonando e home da eletrônica me cobrando cento e cinquenta!!! Quando testando na eletrônica, apareio funçonando que uma beleza mais foi só chegar em casa e apagando de novo!!! De Réiva ieu deu um tapa na lateral dereita do televisor, e non sendo que image voltando??? Por iesto que dizem que quando uma pessoa ganha dinheiro muito rápido, ganhando dinheiro nun tapa!!! Mais non o meu dinheiro porque quem dando o tapa foi iéu!!!

Edição n.º 1433.