Isidório Duppa: Visita Domiciliar

Iéu iscuitando buzina de Kombi no porton: Non é que sendo uma Kombi mesmo?? Desceron duas moça vestida de branco com maletinha na mon, uma morena e outra polaca e já foron me chamando pelo Nome. Iéu puxando das memória non vindo na cabeça quem podendo ser iélas. Morena enton falando que iéla vindo fazer visita domiciliar. Desgracéra Mésmo: Visita justo hoje que iéu non tendo nada pra servir, nem um pedacinho de brua, nenhum xaxixon vermeio, partelera vazia, imagina a vergonha!!! Enton falando que hoje non podendo receber visita porque estando doente e tendo que fazer reposo. A Polaca já foi dizendo que sendo por iésto mesmo que iélas vieron, porque postinho tem um programa de visitaçón dos doente em casa. Na hora coraçón disparando, sentindo uns calafrio dos pé até cabeça e non teve jeito, mandô as moça entrar. Moça perguntando o que iéu sentindo, iéu falando que sentindo muito por non poder oferecer cafezón com kuque. Morena perguntando o que sentindo de diferente, iéu enton falando que agora tudo estando diferente com iéu, também com 2 moça em casa non sendo nada de normal. Polaca pegando estreboscópio foi iscuitando coraçón dizendo que estando com arritmia, morena dizendo que pressón estando 22 por 15 e temperatura de 39. Também, o que iélas querendo?? com duas moça mexendo niéu querendo que iéu fique normal?? Morena dizendo que indo preparar banho quente pra temperatura baixar… Desgracéra Mésmo!!! Agora que a coisa Pegando Fogo!!! Dando vermelhon na cara, iéu tremendo de vergonha, friu mesmo só na bariga, dor de estômo, frumigamento no braço, iéu tentava falar alguma coisa mais voz non saindo, enton Polaca dizendo que sendo quadro de infarte e mandando tirar a ropa. Iélas querendo mesmo é me matar do coraçón!!! Morena enton começando a mexer com as parte baxa, virando de um lado e do outro, zoiando por de baxo e iéu se espremendo de constrangimento!!! Na hora me passando tanta merda na cabeça que quase cagando pelos zovido. Polaca pegando sacola de gelo e mandando ponhar no dito cujo e falando que problema mesmo non sendo de coraçón e sim de falta de uso. Forom embora, bem na hora que me dando umas palpitaçón diferente, aperto no peito, falta de ar e tontura…. Mas quem indo acreditar??

