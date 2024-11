Isidório Duppa: Xópi de Araukówia

Flortcha véio de volta com aquelas idéia de Jerico que só vindo da cabeça de purungo dela, querendo ir no xópi de novo!! Última véis que indo nestes xópi da Cidade nóis fiquemo duas hora parado na escada rolante esperando a energia voltar. Flortcha fói comprar um brinco pra filha da sobrinha Roseli naquela loja de polaco, Svarowski, nóis inté pensemo que indo ter desconto pra quem sendo da mesma raça, desgracéra mesmo!!! preço sendo mais caro que o Monza!!! E despois, na volta de Curetebe peguemo um engarrafamento lazarento no contorno que só de fervida no motor Monza iéu teve que parar umas tréis véis pra esfriar radiador. Cheguemo em casa alto da noite ilumiando estrada com cebular porque previsto sendo voltar antes de anoitecer e com os atraso, nem vagalume foi suficente pra clariar os buraco. Flortcha deu soriso colgate e veio falando que pra ir pros xópi agora non perciza mais ir pra Curetebe, porque agora tem Xópi em Araucówia!!! Iéu estanhando os zóio nem acreditando, já foi falando pra Flortcha que se tendo xópi em Araucówia devendo ser destes corredor de loja fechada que tem nome de xópi e só sendo mesmo galinharia. Flortcha enton falando que iéste sendo dos caprichado que tendo uns zoito andar e tudo de vidro. Enton ieu falando se sendo de zoito andar e tudo de vidro devendo ser que construiron mais uns andar na perfetura. Mais Flortcha ficando dizendo que iéu estando erado e que iéla escuitando na Iguassú que xópi tá funçonando. Bem, se saiu na Iguassú devendo ser verdade mesmo e ieu falando pra Flortcha que inté podemo ver se é verdade e se non for iéla vai ter que pagar pon com mortadela e gasoson vermelha no Donato pra non perder viagem! Peguemo Monza se mandemo pra Araucówia!!! Desgracéra Mésmo!!!! non sendo que sendo verdade mesmo? Bem ali onde ficava o trevo do Olímpio, parecendo que sendo prédio do Governo, coisa xique mesmo!!! De tanto caro que tendo tivemo que parar Monza quase que na Chapada, iéu pensando, agora Loja do Kampa tendo concorrênça. Quando entremo, mais tinha tanta gente, tanta gente, que fila do elevador parecendo hora da comunhon. Subimo pelas escada mesmo, e zóia, só loja das bunita e tudo ilumiada, cheio de gente comprando e as mesa tudo lotada, com pessoal comendo e tomando chope. Enton Ieu falando pra Flortcha, que como iéu perdendo aposta, iéu que pagando o pon com mortadela e o gasoson vermeia, pode comprar. Flortcha féis pedido e pegô papel com a senha e dizendo que pedindo comida de xópi pra experimentar. Despois de uma meia hora veio o sanduiche. Ah iéu dizendo, iéste sanduiche non sendo diferente, sendo dos mesmo que nóis tamo custamado a comer no Máqui Donalds do Capon Fechado!!!!

Edição n.º 1440.