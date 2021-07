IV Festival de Arte e Gastronomia movimenta Araucária

O prato Porquinho Casca Grossa é da Kilden Microcervejaria. Foto: divulgação

Está rolando em Araucária desde o dia 22 de julho, a 4ª edição do Festival de Arte e Gastronomia, organizado pela Casa Eliseu Voronkoff, considerado o principal evento do setor cultural e gastronômico da cidade. Com uma programação extensa e adaptada a um cenário de pandemia, o festival segue até o próximo dia 15 de agosto, com a participação de oito estabelecimentos: Boteko do Tico, Cabana Sushi Bar, Kilden Bier Microcervejaria, Pizza Hot & Petiscaria, T’Challa Bar, Valhalla Rock Bar, Valim Pizzaria e Yesburger. Para participar do festival, cada bar e restaurante precisou criar uma receita exclusiva, a um preço único de R$ 29,90 o prato. Com isso, os clientes é que saem ganhando, com oito opções diferentes e deliciosas, para todos os gostos. Eles podem provar os pratos pessoalmente nos estabelecimentos, ou por delivery em casa, enquanto assiste às lives do festival.

Adaptações

Em 2020 o evento não foi realizado, em função da pandemia da Covid 19, e para que pudesse ocorrer este ano, precisou passar por algumas adaptações. “Não realizamos o festival em 2020 porque estávamos pensando em uma forma de garantir a participação do público e a integração com o evento, sem colocar ninguém em risco e seguindo as normas sanitárias. Como conseguimos uma doação de uma empresa para o festival, pudemos garantir um cachê e uma produção para as lives, sem que isso dependesse de couvert ou do faturamento dos estabelecimentos. E combinamos com os bares e restaurantes que os pratos poderiam ser servidos presencialmente, caso o decreto em vigor no período do evento permitisse, e também entregue nas casas dos clientes. Pensamos então em sorteios sendo feitos durantes as lives para garantirmos a conexão do público com o evento. E deu super certo. Os bares venderam bem na primeira semana e tivemos uma boa adesão ao evento virtual”, disse a produtora do evento, Ana Paula Frazão.

Segundo ela, é um momento difícil para todos e o Brasil não estabeleceu protocolos para que estabelecimentos que dependem de público possam retomar suas atividades com segurança, como aconteceu na Europa, por exemplo. “Então, bares, restaurantes e atividades culturais precisam se adaptar e retomar às atividades aos poucos, pois são setores que empregam e geram renda a muitas famílias. Vemos que o Festival renasce em sua 4ª edição no momento certo, trazendo alguma esperança de dias melhores para esses setores tão atingidos pela pandemia da Covid 19, e para uma cidade que já há algum tempo não tem um evento para chamar de seu”, completou Ana.

Lives

Os artistas locais não se apresentam ao vivo, nos bares e restaurantes, como era antes, mas por meio de lives realizadas na página oficial do evento no Facebook. A primeira live aconteceu no dia 22 de julho, as próximas estão agendadas para os dias 29 de julho, e 5 e 12 de agosto, às 20h, com bandas e artistas solo da cidade.

A primeira a se apresentar, no dia 22, foi a banda Cavalo Baio e os Pinho, tocando seu punk rock dos pinheirais. Na quinta-feira, 29, o cantor e compositor André di Barros comanda a festa, com show de abertura por Matheus Souza. No dia 5 de agosto será a vez da dupla Folk You, com seu estilo que incorpora o folk em suas versões e músicas autorais. A abertura neste dia fica por conta da cantora e compositora Patrícia Santos. Na última live do festival, dia 12 de agosto, a banda Buda Bong apresenta um som influenciado por diversos gêneros musicais e ritmos brasileiros.

Acompanhe as lives do festival pelo Facebook @FestivaldeArteeGastronomiadeAraucaria ou Instagram @FestivaldeArteeGastronomia

Conheça os pratos que participam do festival

Carne de Urso, da Valhalla Rock Bar: salame artesanal, carne moída crua, especiarias, cachaça, broa artesanal de milho defumada.

Combo Fundo da Grota, da Pizzaria e Lanches Valim: dois sanduíches com pão de brioche, hambúrguer artesanal de 120 gramas, salame, cheddar, queijo mussarela, maionese caseira. Acompanha 300 gramas de salsichão vermelho e 300 gramas de batata com queijo e orégano.

Its Beer, da Yesburger: pão, maionese, hamburger misto de carne e linguiça colonial, queijo colonial branco empanado, cebolas e molho de tomate com cerveja Rauchbier. Acompanha 120g de batata stick.

Escondidinho de Carne Louca, do T’Challa Bar: carne bovina ao molho, temperada, com purê de batata e queijo provolone. Acompanha pão rústico artesanal, recheado com queijo.

Panqueca do Tico, do Boteko do Tico: três panquecas recheadas com carne moída, cobertas com molho bolonhesa e queijo ralado. Acompanha farofa de pinhão e batata frita.

Bolinho de Feijoada, da Cabana Sushi Bar: bolinho de feijoada, recheado com bacon, calabresa e couve. Acompanhado de geleia de laranja com pimenta dedo de moça.

Colonial Hot, da Hot Pizza e Petiscaria: massa, molho, mussarela, ricota, salsichão frito, tomate cereja, cebola e orégano. Acompanha gasosa vermelha.

Porquinho Casca Grossa, da Kilden Microcervejaria: espetinhos de pernil de porco com pimentão colorido e alecrim, torresmo, abacaxi na chapa e molho de pimenta doce.

